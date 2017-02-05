Донецкий «Хамас» и Путин 5 Виталий Портников, «Радио Свобода»

5.02.2017, 13:28

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Владимир Путин - один из немногих политиков, не стесняющийся подавать руку террористам.

Вывод исследовательской группы Bellingcat о том, что российские наемники ведут обстрелы украинской территории из жилых кварталов Донецка и используют населения как «живой щит», возвращают нас к тактике радикалов с палестинского движения «Хамас». Когда эта организация захватила власть на территории сектора Газа, она начала регулярные обстрелы территории Израиля из ракетных установок. При этом - и это важный момент в тактике «Хамаса» - ракетные установки располагали в гуще жилых кварталов. «Хамаса» было важно не столько обстрелять Израиль, сколько вызвать ответную реакцию, которая не может не привести к разрушениям и жертвам в этих кварталах. Таким образом, «Хамас» достигал сразу нескольких целей. Его ракеты достигали территории Израиля, создавали у жителей северной части страны чувство опасности и доводили сторонникам движения, только «Хамас» деятельно борется с врагами. Одновременно можно было получить впечатляющую телевизионную картинку страданий населения в результате израильского «нападения» и поддержать атмосферу ненависти среди населения Сектора Газа.

Таким образом, все это население - независимо от их политических взглядов, отношения к Израилю, движения «Хамас» и представление о путях урегулирования ближневосточного конфликта - оказалось в заложниках у радикальной группировки.

Владимир Путин - один из немногих политиков современного мира, кто не стесняется подавать руку деятелям из «Хамаса». Сразу же после победы этого радикального движения на парламентских выборах в Палестинской автономии президент России заявил о готовности поддерживать с ним контакты и пригласил представителей «Хамаса» в Москву. Контакты российского руководства с представителями «Хамаса» не были прерваны и после переворота в Газе и формировании на этой территории непризнанного правительства этой группировки. Представители «Хамаса» совсем недавно были желанными гостями на встрече палестинских группировок в Москве и тепло общались с одним из своих давних партнеров - министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В том, что «Хамас» и Россия используют одну и ту же тактику, нет ничего удивительного. Я бы даже не стал называть эту тактику изобретением радикалов Ближнего Востока. Как известно, все основатели и вдохновители ближневосточного террора проходили подготовку в Советском Союзе, а их инструкторами были кадровые офицеры КГБ СССР - ведомства, в котором начал свою карьеру Владимир Путин. Так что тактика использования населения в качестве живого щита - это не палестинский, а кремлевский изобретение. Не случайно российский президент обещал поставить женщин и детей впереди своих войск во время нападения на Украину.

Для Путина и его марионеток важно посеять в Украине атмосферу ненависти

В применении тактики живого щита в Газе и на Донбассе, однако, ощутимое отличие. Жители Сектора Газа - не граждане Израиля и не претендуют на это гражданство. Их будущее связано с решением ближневосточного конфликта, возможно, они станут гражданами нового государства или одного из соседних арабских государств. Мы можем говорить о попытках создать негативный образ Израиля за его пределами, но не о внутренней дестабилизации Израиля.

В случае с Украиной все это гораздо более опасным. Российские наемники и военные прикрываются украинскими гражданами. Им даже не очень важно, ответит Украине на обстрелы или нет. В случае необходимости они - как это уже было много раз - могут сами обстрелять жилые кварталы Донецка и других украинских городов и обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Для Путина и его марионеток важно посеять в Украине атмосферу ненависти. Заставить украинский ненавидеть своих соотечественников на Донбассе, а жителей Донбасса поверить, что Украина не воспринимает их как своих граждан и желает им зла.

Лучший ответ террористам - не становиться жертвами этой подлой пропаганды, оплаченной человеческими жизнями. У жителей всех регионов Украины один общий враг - кремлевский режим. И для оккупированных регионов - Донбасса и Крыма - это враг представляет даже большую опасность, чем для жителей остальной территории страны. Потому что этот враг превращает их в заложников своих задач и амбиций.

Именно поэтому у украинцев общая задача - прекращение оккупации, изгнание врага с украинской земли, реинтеграция освобожденных территорий. Нельзя позволить Кремлю вечно использовать ни в чем не повинных людей в качестве «живого щита».

Виталий Портников, «Радио Свобода»