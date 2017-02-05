Австрийская полиция объяснила задержание 22 чеченцев 5.02.2017, 13:59

10,763

Глава МВД Австрии назвал задержание ярким примером грамотного взаимодействия полиции и общества.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что задержанные в субботу, 4 февраля, в Вене выходцы из Чечни могли иметь отношение к организованной преступности и участвовать в конфликте между несколькими группировками.

При этом Соботка отметил, что в причастности к террористической деятельности задержанных не подозревают. Задержание выходцев из Чечни он назвал ярким примером грамотного взаимодействия полиции и общества, сообщает русская служба ВВС.

Задержание произошло в Вене в субботу. Жители одного из районов города обратили внимание на внушительную группу людей на улице и вызвали полицию. Прибывшим по вызову полицейским выходцы из Чечни заявили, что просто гуляют.

Заметив у одного из них пистолет, полиция вызвала подкрепление. Прибывший на место происшествия полицейский спецназ задержал выходцев из Чечни, которых оказалось 22 человека, при обыске у них, помимо пистолета, нашли еще и автомат.

Впоследствии выяснилось, что все задержанные обращались к властям Австрии за политическим убежищем. Более того, 16 из них даже получили это убежище. Заявления еще четверых рассматриваются, а двум задержанным уже отказали.

В МВД Австрии заявили, что считают такую ситуацию недопустимой, так как люди, пытающиеся получить или уже получившие статус беженца, по его словам, не должны злоупотреблять гостеприимством приютившей их страны и нарушать ее законы.