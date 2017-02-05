Румыны сравняли счет с Беларусью в Кубке Дэвиса 1 5.02.2017, 14:10

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Матч проходит во Дворце тенниса в Минске.

Команда Румынии сравняла счет в матче со сборной Беларуси в первом круге I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Матч проходит во Дворце тенниса в Минске.

В воскресенье, 5 февраля, в стартовом поединке дня первый номер белорусской дружины Илья Ивашко (№ 175 рейтинга ATP) уступил лидеру команды Румынии Мариушу Копилу (№ 129) — 5:7, 4:6, 1:6. В первом и втором сетах белорус навязал борьбу сопернику, а в третьем преимущество Копила было неоспоримым. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

Счет в матче по итогам четырех встреч стал равным — 2:2, сообщает tut.by.

Таким образом, победитель матча Беларусь — Румыния определится в заключительной встрече, где сыграют вторые номера команд — белорус Егор Герасимов (№ 341) и румын Адриан Унгур (№ 313).

Открывал матч 3 февраля поединок первого номера белорусской дружины Ильи Ивашко (№ 175 рейтинга ATP) и второй ракетки румынской команды Адриана Унгура (№ 313). Сильнее оказался румынский спортсмен — 6:2, 5:7, 7:5, 6:4.

В следующем поединке второй номер сборной Беларуси Егор Герасимов (№ 341) взял верх над первой ракеткой гостей Мариушем Копилом (№ 129) — 6:3, 6:4, 6:4.

В субботу, 4 февраля, белорусы выиграли парный поединок, в котором 39-летний Максим Мирный (№ 25 парного рейтинга ATP) вместе с Ярославом Шило (№ 223) взяли верх над румынскими теннисистами Хорией Текау (№ 18 парного рейтинга, серебряным призером Олимпиады-2016 в парном разряде) и Мариушем Копилом (№ 381). Счет встречи, которая продолжалась 3 часа 15 минут — 7:6 (7:3), 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Изначально на парную встречу в компанию к Максиму Мирному был заявлен Егор Герасимов, но перед поединком капитан белорусской дружины Владимир Волчков произвел замену, поставив на игру Ярослава Шило. Замену произвел и румынский штаб, выставив более искушенного Мариуша Копила вместо планировавшегося Николае Фрунзы (№ 524).

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.

В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах одолела сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом 4:1.

Команда Румынии начала свою историю в Кубке Дэвиса в 1922 году. Прошлый раз в Мировой группе румыны играли в 2011 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса команда Румынии занимает сейчас 31-е место.

В 2016 году румынская сборная в первом круге I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от сборной Испании — 1:4.

Прежде соперники встречались лишь однажды, в 2005 году, тогда удача оказалась на стороне румынской команды.

Победитель матча во 2-м круге I группы Евро-Африканской зоны 7−9 апреля сыграет с командой Австрии (№ 29 в рейтинге Кубка Дэвиса), неудачник 15−17 сентября будет бороться за сохранение прописки в I группе.