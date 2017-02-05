Куда витебские власти тратят народные деньги? 22 5.02.2017, 14:27

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Фото: tut.by

Покупка «розовой кухноньки» за $1200 оказалась только верхушкой айсберга.

Тендеры на закупку кухоньки для Витебского облисполкома за 1200 долларов, 15000 долларов на ремонт двухлетнего автобуса, 5000 долларов на обслуживание кондиционеров и вентиляции облисполкома, 50000 долларов на новогоднюю елочку - это те цифры, что попались на глаза за последние два месяца жизни областного центра. Последняя информация о намерении построить в Витебске Дворец бракосочетаний, на который потребуется в разы большие суммы, чем 71200 долларов уже названных. Да чтобы стоял он рядом с сомнительным памятником Александру Невскому, который почему-то в Витебске символизирует семью.

А между тем в Витебске катастрофически не хватает поликлиник. Поликлинический комплекс в Билево вообще исчез из городских планов. Открытая месяц назад здесь амбулатория после двухлетней борьбы за комплекс инициативы БХД "За качественную медицину для всех" не решает всех проблем медицинского обслуживания 40-тысячного населения микрорайона; не строится поликлиника в микрорайоне Юг-7А, стоит гинекологический корпус на Хмельницкого, в ужасном состоянии 2-й корпус областной инфекционной больницы, не закончен ремонт поликлиники на Марковщине. А детский сад в Билево-2? Школа на 1020 учащихся там же?

Последние объекты включены в план на 3-й и 4-й кварталы текущего года, ровненько, как и год назад, но в 2016-м там и конь не валялся, а условная консервация не спасает 1,5 этажа начатого детского сада из красного кирпича, особенность которого - рушится после первого же дождя, когда здание не подведены под крышу.

Не раз звучали в кабинетах наши вопросы, куда же делись деньги, запланированные на перечисленные объекты. Инфляция, кризис, падение рубля, дефолты - причины, на которые ссылаются витебские чиновники.

Нет, шалят, господа, мягко говоря! За деньги налогоплательщиков, которые вы нагло выгребали из карманов так называемых дармоедов, предпринимателей, которых вы бессмысленно разорили, за свою безнаказанно "работу" в свою пользу придется отвечать! И быстро!

Татьяна Северинец, bchd.info