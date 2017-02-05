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Латвия возвела 23 километра забора вдоль границы с РФ

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  • 5.02.2017, 14:45
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Фота з сайта delfi.lv

Еще 60 километров планируется построить в этом году.

На границе Латвии и России установлено уже 23 км забора для препятствования проникновения нелегальных мигрантов, сообщила пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Евгения Позняк.

"Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км (. . .) Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку", - цитирует пресс-секретаря новостной сайт Delfi.lv.

В текущем году на оборудование латвийско-российской границы выделено 6,3 млн евро, что, согласно имеющимся планам, позволит оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Евгения Позняк.

Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км - те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.


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