Земляк Калиновского: Это было наше общее восстание 5.02.2017, 15:26

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В Мостовлянах, на малой родине Кастуся Калиновского, почтили память национального героя Беларуси.

Белорусы, студенты-"калиновцы" и земляки почтили память белорусского героя Кастуся Калиновского на его родине. В Мостовлянах у памятника, установленного в честь одного из лидеров восстания 1863-1864 годов, возложили цветы и зажгли свечи. В этом году годовщину со дня рождения героя отметила не только белорусский молодежь из Белостока, но также жители Подляшья, для которых Калиновский - это знаковая фигура региона, сообщает «Радыё Рацыя».

Житель Мостовлян: - Видим, что сюда люди приезжают. Наша деревня - это белорусская деревня. Это было наше общее восстание.

Андрей Тенюта: - Мы приехали почтить память знаменитого белорусского героя Кастуся Калиновского. Мы учимся по программе, которая названа его именем. Для меня это честь быть на месте, где он родился.

Житель Мостовлян: - Информация о Калиновском зависит от того, где и в каких источниках читаешь. Но также и от того, как старшие люди рассказывают.

Алексей Трубкин: - Первый раз мы сюда приехали, как только создалась программа Калиновского и мы собрались в Варшаве. И тогда появилась такая организация - Белорусская национальная память. Глава ее Анатолий Михновец. Он был одним из инициаторов того, чтобы каждый год приезжать на место, где родился наш национальный герой Кастусь Калиновский, чтобы чествовать его память, так как до сих пор мало кто знал, где это место находится, как сюда доехать, то есть организована сюда никто не приезжал.

Кастусь Калиновский родился 2 февраля 1838 года. Два года назад на его родине в Мостовлянах усилиями белорусских деятелей и польской гмины Грудек был установлен памятник в его честь.