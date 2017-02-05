«Удивительно, но в Минске машины, как в Монте-Карло» 2 5.02.2017, 15:56

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Сербский баскетболист рассказал о роскоши чиновников и социальном неравенстве в Беларуси.

Сербский баскетболист Джордже Гагич уже почти полгода живет в Беларуси. Он страстный любитель кофе и хранитель семейных ценностей. 26-летний спортсмен поговорил с tut.by о дорогих иномарках на дорогах Минска, ранних браках и лозунге «Купляйце беларускае».

Первый визит серба в Беларусь состоялся в августе, когда Гагич прилетел в Минск подписывать контракт.

— Мне сразу бросилось в глаза сходство Минска и Белграда. У нас ведь тоже в определенное время был коммунизм — есть похожие страницы в истории народов. Мне нравится, что белорусы улыбаются и добродушно приветствуют меня, когда я говорю, откуда приехал.

А еще заметил, что на улицах Минска машины такие же, как в Монте-Карло. Это забавно, ведь в среднем люди зарабатывают здесь не слишком много. Надо признать, что в Белграде похожая ситуация — улицы с классными барами уставлены дорогущими машинами. Сложно ответить, откуда у владельцев деньги на такие покупки. Кто-то еле выживает в тяжелые времена, а кто-то делает на этом деньги.

«Белорусы очень сосредоточены на работе: у вас все подчинено дисциплине и строгому распорядку. В Сербии местные жители могут целый день пить кофе, сидя под лучами солнца»

В прошлом сезоне Джордже играл в южном итальянском городе Бриндизи, где в самую холодную погоду народ расхаживает в пиджаках.

— В Минске пиджаком не отделаешься. Но для меня холодная погода не беда. Белорусский климат похож с сербским, так что я не избалованный теплом парень и не вижу проблемы в том, чтобы адаптироваться к новым условиям. Всего-то надо надеть побольше одежды, разве это сложно? Основную часть времени в Минске я провожу в спортивном зале — там всегда тепло, ха-ха. Мне нравилось жить в Италии — красивые парки, море в шаговой доступности, всегда солнечная и ясная погода. Я вижу, что белорусы очень сконцентрированы и сосредоточены на работе, у вас все подчинено дисциплине и строгому распорядку. А в Италии, да и в Сербии, все по-другому: местные жители могут целый день пить кофе, сидя под лучами солнца. Даже вопросы с документами в Италии решаются расслабленно и спокойно, а у вас много бюрократии, все строго и четко.

Гагич рассказывает, что в южных странах особо почитается обеденное время — перерыв на сиесту.

— Люди не просто перекусывают на бегу, а уважают заслуженное время отдыха и отправляются домой, чтобы разделить обед с семьей. Конечно, в больших городах, как Минск и Белград, трудно такое представить — расстояние и нехватка времени не позволят вдоволь насладиться «химией» домашнего уюта. Эти привычки формируются в обществе на протяжении долгого времени. Здесь, как отчасти и в Сербии, по-прежнему заметен отпечаток коммунизма. Я не хочу говорить о политике, но замечу, что сербы становятся все ближе к расслабленным итальянцам, которые знают, что имеют право наслаждаться жизнью, а вы, как мне кажется, живете по строгому графику. Хотя белорусы тоже любят посидеть в барах, особенно в теплую погоду. Правда, многие предпочитают водку, а не кофе, но это уже не мое дело.

К слову, в Сербии существует целая кофейная культура. Местные жители являются настоящими ценителями этого бодрящего напитка. Поэтому неудивительно, что Джордже уже приметил лучшие кофейные места в Минске.

— Мне нравится итальянский ресторан «Иль Патио» — там хороший кофе и вкусная еда. Достойные кофейные заведения — Café De Paris и Milano. В Белграде ресторанчики всегда переполнены. Конечно, люди работают, но складывается впечатление, что все заняты обсуждением насущных проблем за ароматным кофе. Я большой ценитель кофе, но в Минске выпиваю в день не больше одной чашки — предпочитаю немного поспать днем. А вот в Сербии мне не нужен дневной сон: позитивная энергия в воздухе, поток людей, не спешащих куда-то в стрессе, а просто прогуливающихся, дают мне необходимый заряд.

«Я женился в 22 года и осчастливил себя, а вот женщина, соглашаясь выйти замуж за спортсмена, должна быть готова ко многим издержкам нашей профессии»

Джордже считает, что в наших странах нет традиции жениться рано или поздно — каждый решает, когда для него подходящее время.

— Тебя не будут осуждать, если ты женишься в 20 или в 40. Многие люди сегодня боятся ответственности, поэтому не спешат заводить детей и брать кого-то в жены. Нелегко найти девушку, которую сможешь представить хранительницей очага: многие сегодня помешаны на тусовках в ночных клубах. Вряд ли такая женщина готова стать хорошим примером для ребенка. Я женился в 22 года, что достаточно рано по европейским меркам. Но я осчастливил себя, а вот женщина, соглашаясь выйти замуж за спортсмена, должна быть готова ко многим издержкам нашей профессии.

Жизнь баскетболиста состоит из разъездов. Жены должны поддерживать нас после побед и поражений, принимать в любом настроении и чувствовать, когда следует дать совет, а когда − оставить наедине. С рождением детей основная нагрузка выпадает на плечи жены. Отныне она должна заботиться о ребенке и следить за тем, чтобы малыш не нарушал спортивный режим отца.

Когда я сплю, Йована играет с сыном, включает ему мультики, развлекает любым способом, лишь бы я отдохнул перед игрой. Моя жена — перфекционистка: у меня всегда идеально отглажены рубашки, вовремя собран ланч, аккуратно сложена форма. Йована знает, что моя работа дает нам финансовую стабильность, поэтому создает все условия, чтобы я был успешным игроком. Я бесконечно ее люблю, и мне не хватает жены, потому что со дня нашей первой встречи мы никогда не расставались вплоть до переезда в Минск.

«Мне нравится общаться с белорусами. Вы такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие»

Игрок «Цмоков» благодарен за белорусский период в своей карьере. Джордже не знает, станет ли этот сезон в столичном клубе для него единственным или будет иметь продолжение.

— Время покажет. А пока мне нравится общаться с белорусами. Вы, правда, открытые люди. Могу привести пример: я живу в доме с консьержем. Работники на этой должности дежурят посменно, но все четверо — люди пожилого возраста: три забавные бабушки и разговорчивый мужчина старшего возраста. Они очень любят поболтать со мной по-русски, всегда радуются приезду Йована — что-то пытаются ему сказать, а малыш ни слова не понимает. Здорово, что эти люди в своем возрасте не сидят дома, а выходят на работу и общаются. Они такие дружелюбные, искренние, настоящие. Да, именно настоящие.