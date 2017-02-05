В Палату представителей США внесли законопроект о поддержке Украины 7 5.02.2017, 15:59

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Все санкции против РФ из-за агрессии против Украины могут получить статус федеральных законов Америки.

Сопредседатель комитета Палаты представителей по иностранным делам демократ Элиот Энгель и член комитета республиканец Адам Кинзингер повторно внесли на рассмотрение нижней палаты Конгресса США законопроект "О поддержке стабильности и демократии в Украине" (STAND for Ukraine Act 2017), сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА).

Законопроект HR 830 предусматривает предоставление помощи Украине во внедрении реформ и кодификацию в закон санкций против России, введенных за незаконную аннексию Крыма.

Издание сообщает, что к конгрессменам Энгелю и Кинзингеру присоединились 23 первоначальных спонсора законопроекта STAND for Ukraine.

22 сентября 2016 Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "О поддержке стабильности и демократии в Украине", который, помимо вопроса санкций, регулирует также вопрос поставки летальной оборонительного оружия Киеву.

Законопроект должен был одобрить Сенат, и подписать президент США. Однако, как пишет "Голос Америки", законопроект "застопорился" в руках сенатора-республиканца Боба Коркера.

В феврале 2016 года бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав подал рекомендации правительству США о предоставлении Украине летального оружия. В апреле постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр отметила, что экономическое и дипломатическое давление на Россию является более эффективным, чем использование Украиной летального оружия для решения конфликта на Донбассе.

19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина заинтересована в поставках летального оружия с Запада.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.