Японцы придумали, как заставить замолчать Лукашенко 5 5.02.2017, 16:12

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Оказывается, для этого даже есть специальное устройство.

Устройство, способное заткнуть даже самого агрессивного и болтливого оратора, японские разработчики придумали еще в 2012 году.

«Затыкатель» представляет собой довольно простую конструкцию: микрофон, фиксирующий произнесенное; простейшее звукозаписывающее устройство, сохраняющее последние несколько секунд речи; и громкоговоритель, дублирующий звук с запаздыванием в 0,2 с.

В основе его работы — вполне известный психологический феномен: если каждое произнесенное человеком слово один в один повторяется с интервалом в долю секунды, продолжать речь оказывается просто выше наших сил, описывает устройство издание «Популярная механика».

И микрофон, и динамик — узконаправленные, что позволяет с расстояния снимать голос лишь одного определенного человека, и на него же целенаправленно воздействовать. Возможно, даже с дополнительным психическим эффектом, ведь само по себе появление такого «голоса в голове» способно осадить любого.

Правда, испытания проводились на обычных добровольцах. Интересно, смогло бы подобное устройство действовать на особо разговорчивых политиков?

Напомним, в пятницу 3 февраля Лукашенко во время «Большого разговора» побил собственный рекорд по продолжительности. Его выступление длилось 7 часов 20 минут. Два года назад диктатор общался с журналистами 7 часов 7 минут.

Лукашенко даже побил давний рекорд, установленный Фиделем Кастро в 1986 году. На Третьем съезде кубинской компартии тот выступал 7 часов 10 минут.