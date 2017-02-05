Проблему смертной казни в Беларуси обсудят в Брюсселе и Страсбурге 3 5.02.2017, 16:22

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Фото с сайта spring96.org

Правозащитники представят подготовленный в 2016 году совместный доклад FIDH и «Вясны».

Представители Правозащитного центра «Весна» и FIDH на следующей неделе встретятся в структуре Европейского Союза и Совета Европы. Правозащитники обсудят проблему смертной казни в Беларуси, передает «Белсат».

На встречах в Брюсселе и Страсбурге правозащитники представят подготовленный в 2016 году совместный доклад FIDH и ПЦ «Вясна» под названием «Смертная казнь в Беларуси: убийства на (не)законных основаниях».

Вместе с правозащитниками Валентином Стефановичем и Андреем Полудой из «Весны» и Сашей Кулаевой из FIDH 6 и 7 февраля в Брюсселе участие во встречах с представителями Евросоюза примет специальный докладчик ООН Миклош Харасти.

«После почти полутора лет перерыва, практика применения смертной казни была восстановлена в апреле 2016 года, после того, как ЕС отменил большинство ограничительных мер, которые были введены в отношении Беларуси за нарушения прав человека. ЕС должен недвусмысленно заявить о своей позиции, согласно которой мораторий на смертную казнь являлся бы одним из «основных реальных шагов», которые определяют будущую политику ЕС в отношении Беларуси», — подчеркивают авторы доклада.

У правозащитников запланирован плотный график встреч.

6 февраля рабочий день начнется с пресс-конференции, организатором которой выступил офис ООН в Брюсселе (11:00-12:00 по местному времени). Во второй половине дня пройдут слушания в Подкомитете по правам человека Европарламента (17:00-18:30 по местному времени). Их можно будет смотреть онлайн в 15:00 по минскому времени.

7 февраля состоится ряд встреч — с послами стран Евросоюза и членами рабочих групп ЕС — COHOM (группа по правам человека) и COEST (группа по Восточной Европе), а также со специальным представителем ЕС по правам человека Ставросом Ламбринидисом.