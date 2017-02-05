Беларусь победила Румынию в матче Кубка Дэвиса 2 5.02.2017, 16:42

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Егор Герасимов

В следующем раунде белорусские теннисисты сыграют с командой Австрии.

Сборная Беларуси обыграла команду Румынии со счетом 3:2 в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Победное очко белорусской дружине принес Егор Герасимов (341-й номер мирового рейтинга), обыгравший сегодня Адриана Унгура (313) - 7:6 (7:5), 6:4, 6:4. Решающий поединок прошел в очень напряженной борьбе. В первом сете Герасимов лишь на тай-брейке сумел вырвать победу. Вторая партия также была равной, но в решающие моменты успех был на стороне белоруса. В третьем сете Егор Герасимов также сыграл более четко, допускал меньше ошибок и в итоге выиграл, принеся общую победу сборной Беларуси.

Егор Герасимов (Беларусь, АТП №341) — Адриан Унгур (Румыния, АТП №313) — 7(5):6, 6:4, 6:4

Беларусь — Румыния — 3:2

В игре следующего раунда Кубка Дэвиса сборная Беларуси 15-17 сентября встретится с теннисистами Австрии.