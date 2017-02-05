Католическая церковь Филиппин выступила против диктатора 1 5.02.2017, 17:00

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Католическая церковь Филиппин назвала кампанию по борьбе с наркотиками, развернутую Родриго Дутерте, террором против бедных.

Церковь особенно обеспокоена безразличием властей по отношению к убитым.

В рамках антинаркотической кампании были убиты несколько тысяч человек.

Правозащитники и родственники погибших утверждают, что жертвами полиции часто становились беззащитные люди, передает ВВС.

Заявление церкви было зачитано во время воскресных проповедей во всех приходах страны.

На прошлой неделе президент временно приостановил антинаркотическую кампанию из-за, как было сказано, коррупции в рядах полиции.

«Вы, полицейские, самые коррумпированные. Вы коррумпированы до самого основания. Это ваша система», - заявил диктатор Филиппин.

По словам Дутерте, около 40% полицейских вовлечены в незаконную деятельность. Он также пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом.

Правитель обещал возобновить антинаркотическую кампанию после «очищения» полиции, причем борьба с наркотиками будет продолжаться вплоть до 2022 года, когда закончатся президентские полномочия Дутерте.

Возглавив страну, он пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней.

В декабре прошлого года он признался, что лично убил трех наркоторговцев.