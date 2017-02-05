О #Belxit написала польская газета Rzeczpospolita 4 5.02.2017, 17:20

Одно из крупнейших польских ежедневных изданий написало о популярном в белорусских соцсетях хэштэге #Belxit.

#Belxit появился после распространенных слухов о выходе Беларуси из ЕАЭС, ОДКБ и «союзного государства».

«В четверг российское информационное агентство Regnum, ссылаясь на «хорошо информированный источник», сообщило, что белорусские власти рассматривают возможность покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «союзного государства» Беларуси и России. Следом за Regnum эту информацию распространил ряд влиятельных российских СМИ», — пишет Rzeczpospolita.

Издание отмечает, что в тот же день посол Беларуси в России опроверг эту информацию, заявив, что «Беларусь будет оставаться членом всех интеграционных проектов с Россией».

Прокомментировал информацию и Кремль, высказав надежду, что она не соответствует действительности.

«Это не остановило белорусских интернет-пользователей, которые начали массово продвигать хэштег #Belxit по аналогии с британским Brexit. Между тем, белорусские независимые СМИ напоминают, что Александр Лукашенко не участвовал в последнем саммите ОДКБ, и до сих пор не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС», — информирует своих читателей Rzeczpospolita.