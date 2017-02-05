Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ 2 5.02.2017, 17:30

Победа «зубров» над «Югрой» позволила подопечным Крэйга Вудкрофта гарантировать себе место в Кубке Гагарина.

Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграло «Югру» в серии буллитов (3:2 Б).

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта гарантировали себе место в розыгрыше Кубка Гагарина и как минимум седьмое место в конференции.

На счету белорусского клуба на данный момент 98 очков после 56 матчей. «Сочи», который занимает девятую строчку в Западной конференции, имеет в своем активе 85 очков после 56 игр.

«Югра» — «Динамо Минск» — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

«Югра»: Фокин (Бояршинов); Хлыстов — Шулаков, Купцов — Лапенков (А) — Людучин (А); Угольников — Кулик, Алексеев — Беляев — Иванов; Макаров — Валентенко (К), Двуреченский — Фефелов — Акмальдинов; Орлов — Погоришный, Анкундинов — Селезнев — Булянский.

«Динамо Минск»: Скривенс (Лаланд); Граньяни — Коробов, Клинкхаммер (А) — Эллисон — Костицын (А); Хенкель — Шинкевич, Палушай — Ковыршин — Петтерссон; Лисовец — Мицкевич, Гаврус — Павлович (К) — Матерухин; Комаров — Волков — Китаров; Карабань.

Шайбы: 1:0 — Лапенков (0.14). 1:1 — Клинкхаммер (Эллисон, Граньяни, 34.50 — бол.). 1:2 — Коробов (Мицкевич, 44.07). 2:2 — Людучин (Шулаков, 52.12 — бол.). 2:3 — Палушай (65.00, решающий буллит).

Это четвертый выход минского «Динамо» в плей-офф в своей истории. Правда, каждый раз «зубры» проигрывали в первом раунде. В сезоне-2010/2011 уступили ярославскому «Локомотиву» (3:4), на следующий год проиграли московскому «Динамо» (0:4), а в чемпионате-2014/2015 были слабее хельсинкского «Йокерита» (1:4).