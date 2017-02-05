Топор для дикаря 4 5.02.2017, 17:42

Фото: bymedia

Главы бизнес-ассоциаций против контрольной вертикали.

Вопрос о роли контролирующих органов должен был обсуждаться в пятницу, 27 января, на встрече членов рабочей группы по стимулированию предпринимательской активности и упорядочению контрольно-надзорной деятельности (создана 13 января 2017г.) с диктатором.

Однако Александр Лукашенко не принял участие в заседании - вместо этого он принимал решения по кадрам. Заседание рабочей группы провела глава администрации правителя Наталья Кочанова. Впечатлениями об этой встрече с «БелГазетой» поделился Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства: «Суть идеи в том, что у нас огромное количество - около 1700 - органов и организаций, имеющих право контроля. Понятно, что есть дублирующие функции, есть чрезмерные контрольные функции, есть необоснованные… Поэтому государство задумало создание вертикали КГК с целью навести некий порядок. Сначала немного изменить правила - а затем навести порядок. Но сегодня на заседании рабочей группы зампредседателя КГК сказал, что они сами не очень-то поддерживают такую идею. Да, есть мнение, что так нужно сделать. Однако есть контрольные органы, к которым относится КГК, а есть надзорные органы, которых большинство.

Так вот: большинство проверок в нашей стране проводят надзорные органы. Условно говоря, зачем КГК контролировать санитарные органы? Если они не специалисты в этом вопросе, то они могут выводы проверки и предложения санитарных органов только на веру принять. Поэтому я думаю, что с точки зрения создания вертикали контролирующих органов здесь все еще очень непросто - и вряд ли в ближайшее время будет принято какое-то однозначное решение.

Сегодня прошло первое заседание рабочей группы. Хотя официально ее возглавляет президент, его сегодня не было. Просто обсуждали подходы, мнения и все остальное, чтобы потом с президентом обсуждать уже что-то конкретное. Сперва, признаюсь, у меня был пессимизм относительно этого начинания. Но потом, когда разговорились, обсудили основные параметры работы, тогда оптимизм уже появился. Группа будет работать два месяца на самом высоком уровне. Я думаю, какой-то результат будет».

Проверок - меньше, взысканий - больше

Как заявил журналистам глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов перед заседанием коллегии своего ведомства, «мы не идем на предприятие с проверкой просто потому, что там давно не были. Каждой проверке предшествует глубокое изучение деятельности этого субъекта хозяйствования. Собираем всю оперативную информацию с участием органов финансовых расследований КГК, правоохранительных органов, чтобы определить наличие нарушений или вероятность их совершения. Идем, что называется, на проблему, зная, что она там есть».

Существующую практику проверок и санкций Сергей Балыкин, глава Ассоциации малого и среднего бизнеса, характеризует не лучшим образом: «Если смотреть на практику применения санкций контролирующими органами, то любой проверяющий вначале принимает решение о наложении санкций на субъект хозяйствования, списывая в счет этого средства, и только потом субъект хозяйствования получает возможность обжаловать в суде действия контролирующих органов. Налагаются огромные штрафы - в десятки и сотни тысяч долларов, и даже миллионы - просто решением руководителя контролирующего органа. То есть этот человек, назначивший проверку, является лицом заинтересованным. Что до вертикали КГК, то я из своей личной практики знаю: любая концентрация репрессивных полномочий является опасной. Потому как культуры применения этих репрессий у нас нет. По сути, мы даем топор дикарю. Соответственно, создание такой вертикали будет скорее опасно, чем полезно. У нас и так отсутствует система сдержек и противовесов, а тут еще создается такой монстр, который подменяет одновременно и исполнительную, и судебную власть, и систему исполнения наказаний.

Большинство предпринимателей называют необоснованные и чрезмерные претензии со стороны госконтролеров одной из главных причин, побуждающих их закрыть свой бизнес».

Как отметил председатель республиканского ОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, сокращение числа предпринимателей связано с «отсутствием должных условий для предпринимательской деятельности - чтобы люди открывали свой бизнес и работали без излишних административных и налоговых препятствий». По его мнению, предприниматели не доверяют государству и, чтобы обезопасить ранее вложенные в дело средства, прекращают деятельность.

Директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович связал сокращение числа ИП с нестабильной законодательной базой: «Условия работы постоянно меняются. Как только какая-та категория предпринимателей начинает «жить хорошо» с точки зрения властей, тут же для них делают невыносимые условия. Со стороны налоговиков исходят предложения создавать законы, которые предусматривают не только административную, но и уголовную ответственность за некоторые нарушения. Получается, что имущество предпринимателей - это стратегический резерв государства, которое оно может изъять в любую трудную для себя минуту. А вдруг она уже наступила?»