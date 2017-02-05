Фотофакт: Белорусские военные обклеили БМП газетами 11 5.02.2017, 17:55

Военные нашли оригинальный способ маскировки боевых машин пехоты.

В Вооруженных силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности.

Военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси обклеили боевые машины пехоты (БМП-2) газетами, фотографию с военного полигона, по которому едут БМП с газетами, опубликовало издание оборонного ведомства Беларуси «Во славу Родины».

В конце января в Вооруженных силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боевой готовности.

В статье не рассказывается о том, с какой целью боевые машины пехоты были обклеены газетами.