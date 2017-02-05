Андрей Данилко - Navi: Я горжусь вами и желаю удачи на «Евровидении»
- 5.02.2017, 18:08
Выступление белорусов в полуфинале национального украинского отбора на «Евровидение-2017» не оставило жюри равнодушными.
Белорусская группа 4 февраля в качестве гостя приняла участие в полуфинале национального украинского отбора на конкурс «Евровидение-2017».
Ребята не только выступили со своей конкурсной песней «Гісторыя майго жыцця», но и преподнесли сюрприз сидевшей в жюри Джамале.
Как сообщает artsiadziba.by, Ксения Жук и Артем Лукьяненко исполнили на белорусском языке куплет песни «1944», с которой Джамала победила на конкурсе в прошлом году в Стокгольме.
Як прыйдуць чужынцы ў родны твой дом,
Усіх заб’юць, нібы так і трэба, так трэба.
Ці ты вар’ят народу крычаць,
Ты думаў што бог дасць ім паміраць.
Не пі нашых душ, нашых душ.
Маладосці не адчула.
У спакоі не пажыла.
Надо сказать, что выступление белорусов не оставило жюри равнодушными.
«Мне нравится, что люди несут свою культуру, свой язык. Я горжусь вами и желаю удачи», — сказал Андрей Данилко.
А известный украинский композитор и продюсер Константин Меладзе и вовсе заявил, что будет голосовать за Navi на конкурсе.
62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. Украина победила на этом творческом соревновании в 2016 году. В Стокгольме певица Джамала с песней «1944» набрала 534 балла.
В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая. Белорусы выступят во втором полуфинале.