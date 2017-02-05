История брестчанки, которая нашла в себе силы противостоять раку 1 5.02.2017, 18:44

Фото из личного архива

20-летняя фельдшер отыскала действенный способ жить болезни вопреки и ощущать неповторимость жизни еще больше, чем до диагноза.

В свои 20 Даша Гуляева не просто красавица — кровь с молоком! Широкое лицо, чистая кожа, выразительные брови, глаза и губы… И только отсутствие шевелюры отличает Дашу от сверстниц и невольно выдает ее диагноз, пишет zarya.by.

Этим летом у девушки обнаружили лимфому — разновидность рака. К счастью, диагноз поставлен своевременно и лечение назначено правильное. Но такое заболевание, согласитесь, способно выбить почву из-под ног у любого.

Однако Даша, по профессии фельдшер, отыскала действенный способ жить болезни вопреки… и ощущать неповторимость жизни еще больше, чем до диагноза.

Дашина история поражает. Прежде всего тем, что, слушая ее, ты начинаешь осознавать: раком может заболеть каждый. В любом возрасте. Даша, например, узнала о своем диагнозе после окончания колледжа, когда проходила медицинское обследование перед приемом на работу.

Врачам не понравились лимфатические узлы девушки. При этом остальные анализы были отличными. Все утверждали, что «это точно не онкология». Долго не могли поставить диагноз. Переводили из больницы в больницу. И вот в конце концов прозвучало — лимфома. Злокачественная опухоль, поражающая лимфатическую систему, которая защищает организм от инфекций. Без соответствующего лечения опухоль разрастается, давит на жизненно важные органы, метастазирует в них и таковые клетки попадают в кровь — тогда процесс необратим.

Разновидностей лимфом очень много.

— Но люди вообще не знают об этом заболевании ничего, — делится с пережитым Даша. — Все судят о нем по сценам из фильмов, где изображают больных на крайней стадии. Помню, как после первой химиотерапии я приехала в деревню. Тогда у меня еще были длинные волосы. Я вышла в магазин… На меня смотрели так, будто хотели, но не решались спросить: «Ты еще ходишь?»

Однако, глядя на девушку, желания плакать и стенать от горя не возникает. Может быть, благодаря ее крайне оптимистичному настрою, который, по словам знакомых девушки, ей был присущ всегда…

Секрета из своей болезни Даша не делала осознанно. Более того, рассказывала спокойно.

— Это не стыдно и не заразно, — аргументирует девушка. — К тому же, зачем скрывать, если через месяц я все равно стала ходить в шапке…

Впрочем, реакция близких и знакомых Даши оказалась неоднозначной. После постановки диагноза в ее дом посыпались звонки друзей, маминых знакомых и даже соседей из деревни. Все спрашивали, не нужна ли помощь, финансовая поддержка… Девушка не ожидала, что людей, решивших помочь не одним сочувственным взглядом, окажется так много.

В химиотерапевтическом отделении онкологической больницы Бреста Даша увидела, что людей с диагнозом «рак» очень много.

— Хотя, когда ты не болеешь, кажется, что это — редкая напасть.

Там же, в отделении, девушка заметила: отношение к недугу у всех больных разное.

— В первый раз я пришла туда с волосами и не знала, чего ожидать. Женщины в основном ходили в платочках и с настроением, словно жизнь уже закончена. На следующий день ко мне в палату подселили женщину. Ее уже нет. Несмотря на сорок с хвостиком лет, она оказалась очень современной и все время меня подбадривала. Говорила: «Ребенок, мы с тобой еще повоюем!» С того момента все стало восприниматься по-другому.

Как известно, курс химиотерапии необходимо повторять. А значит, ложиться в больницу не единожды. Благодаря хорошему отношению персонала и врачей каждый раз Даша чувствует себя в отделении как дома.

— Там все друг друга знают, больные и медики. Несколько раз я лежала в палате с одними и теми же людьми. Свободно можешь выйти и прогуляться, если захочешь. Конечно же, не забывая про режим. Угнетает только то, что можно прийти на очередной курс и услышать: «Того пациента нет, этого нет…» Слышать такое, конечно… уух.

О том, что именно представляет собой химиотерапия, Даша рассказывает так: «Тебе внутривенно вливают яд, от которого погибают не только раковые клетки, но и поражаются органы». Поэтому подобрать курс химиотерапии в борьбе с раком своевременно и правильно — важно в равной степени.

В зависимости от вида даже флаконы с лекарством белорусского производства стоят от 5 до 20 тысяч долларов. Но, поскольку они поставляются в больницы за счет средств госбюджета, обходятся пациентке бесплатно.

Кроме химии Даша выпивает в день 20 таблеток гормонов, а также лекарства для сердца, печени, желудка…

Болезнь к Даше пришла неожиданно. Посидела девушка, поплакала и решила: «Надо лечиться. Тем более — на такой стадии». Пройдя медкомиссию, Даша еще месяц собирала справки и в итоге пошла работать по специальности — фельдшером скорой помощи.

В связи с диагнозом руководство допустило ее только к дежурствам в дневную смену. Но она все равно рада: на распределении скорая служба запрашивала парней. А Даша мечтала работать на неотложке с первого курса.

Недавно Дашины подруги устроили для нее девичник. Организовали фотосессию, прогулку на лимузине и отправились зажигать в клуб… в красных париках. Поскольку красные парики в помещении не запрещены этикетом

Фото из личного архива

Работа непростая. Но сложности ее не пугают.

— Если бы я только сидела дома, не знаю, как бы жила, чем занималась, — признается девушка. — Со «скорой» я попала в точку. Это, однозначно, мое.

Не все Дашины коллеги знают про ее «секрет» (на работе Даша его не афиширует, чтобы не жалели). Догадываются, наверное, многие. Во-первых, больничные, которые случаются часто. Во-вторых, всегда идеальная, всегда одинаковая прическа — парик. К слову, носить его на работе предписал дресс-код: «неприлично» находиться в помещении в головном уборе.

Что касается натуральных волос, они после химиотерапии, как выразилась Даша, просто не держатся.

— Мне говорили: «Стригись быстрее, все равно выпадут». Я все не верила. Однажды вышла из ванны, смотрю — а там столько волос. Тогда я подстриглась «под мальчика». Парикмахер все переспрашивала, уверена ли я, что хочу обрезать такие длинные волосы. Знала бы она, что и короткая стрижка «осыпется» через неделю. На ветру волосы рассыпались, как семена одуванчика. Но у некоторых людей после химиотерапии выпадают даже брови и ресницы. Мне еще повезло.

Когда в жизнь приходит неоднозначность, мы начинаем стремиться к тому, что действительно важно для нас. В Дашиной жизни неоднозначность сейчас составляет 30%. Врачи пророчат девушке 70% выздоровления, если своевременно выполнять все медицинские предписания.

Несмотря на относительную степень риска, переоценка ценностей произошла и для нее. Теперь она стремится овладеть английским языком. Мечтает о путешествиях, но только в холодные страны: в местах с горячим климатом Даше по причине болезни пока находиться вредно (вреден даже горячий душ). Много гуляет с друзьями. Гораздо больше, чем раньше. Ведь во время учебы в медицинском колледже большую часть времени она была вынуждена отдавать… учебе. По сути, с новым диагнозом жизнь девушки только начинается…