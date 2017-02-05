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Водитель на скользкой дороге не смог затормозить и пролетел границу

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  • 5.02.2017, 19:11
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Фото: Nasze Miasto

Автомобиль остановился только через 50 метров, но уже на территории чужого государства.

Сотрудники Пограничной службы Польши задержали граждан, которые нелегально пересекли польско-российскую границу и на 50 метров въехали на территорию России. Оба граждане Польши - мужчина и женщина - оштрафованы, передает «Радыё Польшча».

Происшествие имело место ночью с субботы на воскресенье. Сотрудники пограничной службы в городе Венгожево (Węgorzewo) несли службу на границе с Калининградской областью России. В определенный момент они заметили автомобиль Opel Frontera, который двигался в сторону границы. Пограничники дали сигнал для того, чтобы авто остановилось. Однако при попытке торможения Opel начало заносить на скользкой дороге. Автомобиль по инерции продвинулся вперед и остановился через 50 метров, но уже на территории России.

Пассажиры авто, 31-летний мужчина и 28-летняя женщина, сразу же вернулись обратно в Польшу. Водитель и пассажирка сообщили, что они неместные и что заблудились, и предоставили на это соответствующие документы. Пограничники отпустили «нелегалов», однако перед этим штрафовав на 500 злотых (115 евро) каждого из них за нелегальное пересечение границы.


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