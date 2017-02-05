Дружить нельзя мириться 3 Герман Обухов, «Радио Свобода»

5.02.2017, 19:14

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Герман Обухов

Фото: ukrinform.ua

Герман Обухов – о перспективах отношений США и России.

Происходящее в США волнами расходится по всему миру и быстрее всего докатывается до Европы. Ожидания Москвы пока не сбываются. В этой связи не исключаются нервные срывы и неадекватные поступки со стороны хозяина Кремля и его окружения. Несмотря на назначение "друга Путина" Рекса Тиллерсона государственным секретарем, отношения Соединенных Штатов с Россией могут не улучшиться, а даже наоборот, хотя ухудшаться, кажется, больше уже некуда. Новоиспеченный президент Соединенных Штатов, надо признать, внес сумятицу в размеренную жизнь американской столицы. Некоторые указы президента Трампа вызвали оторопь у многих высокопоставленных чиновников, даже у таких республиканцев-консерваторов, как бывший вице-президент США Ричард Чейни. Это касается прежде всего временного запрета на въезд в Соединенные Штаты держателей грин-карты из семи преимущественно мусульманских стран. Данный запрет, с точки зрения прокуроров нескольких американских штатов, является антиконституционным и должен быть немедленно отменен. Похоже, администрация Белого дома услышала их голоса: указ отредактировали, сняв этот запрет.

Следует всегда помнить, что США – страна иммигрантов, и всякий "наезд" на вновь прибывших (или тем более на беженцев) воспринимается болезненно прежде всего самим обществом. Поэтому администрация Белого дома должна тщательно выверять свои шаги в этой сфере, а не рубить с плеча. Сегодня в стране продолжает действовать мотивированный соображениями национальной безопасности указ президента о приостановке приема беженцев на 120 дней, что фактически противоречит принципам демократии. Если прокуроры и законодатели Соединенных Штатов обнаружат в действиях президента нарушение законов, то последствия могут быть для Трампа самые печальные. Он должен это понимать. Построить в США вертикаль власти, как это сделал в России Путин, не получится. Помимо наличия собственно конституционных противовесов – законодательной власти и судебной системы – в США очень сильны традиции гражданского общества и независимые средства массовой информации. Бороться с ними крайне сложно, если не бесперспективно, как и спорить с выводами специальных служб. На самом деле, подозреваю, убежденных "трампистов" в США не так много, как кажется: большинство сторонников республиканцев голосовало за смену административной системы, против бюрократии в Вашингтоне, а не за Трампа как единственного "спасителя нации".

Понятно, что разгонять парламент и палить по нему из танков, как это сделал Борис Ельцин, никто в США не будет. Тем не менее остается худший сценарий для новоизбранного президента, если тот будет совершать серьезные ошибки. Это всеобщая забастовка, которая может разрушить американскую экономику. Сегодня о таком повороте никто не заикается, однако это следует иметь в виду. Имея за своими плечами поддержку 60 с лишним миллионов избирателей, проголосовавших за перемены в Белом доме, Трамп имеет неплохую основу, на которую может опереться, однако картина ведь может и измениться. Таких многолюдных протестов, которые прошли на следующий день после инаугурации по всем США, страна не видела давно. Это первый тревожный звонок, и он, похоже, не был услышан в Белом доме.

В Европе и России озабочены совсем другим: какую политику будет проводить новая администрация США по отношению к ЕС, России и Украине? Будут ли сняты санкции с Кремля, захочет ли Белый дом повлиять на Путина, чтобы остановить войну на востоке Украины? Пока никакой ясности в этом нет. Непредсказуемость Трампа заставляет волноваться не только Москву, но и Киев. Не исключено, что обстрелы фактического пригорода Донецка Авдеевки были следствием состоявшегося телефонного разговора Путина с Трампом, который, по всей вероятности, принес российскому лидеру мало радости. Если это так, то кремлевский шантаж может продолжаться до тех пор, пока не будет "сорвана резьба" в Белом доме и в Госдепартаменте. "Пан или пропал" для Кремля – не решение вопроса, Москва, по всей видимости, намерена закрепиться на востоке Украины навечно, и зависимость от Запада загоняет российское руководство в тупик. Дружить нельзя мириться – примерно такая формула вырисовывается в отношениях России с Соединенными Штатами. Кто и как будет расплачиваться за сбитый "Боинг" и убийства мирных жителей в Сирии, тоже остается под вопросом. Хотя и так ясно: ответственность должен нести Кремль и лично президент России.

США будут ждать итогов первых ста дней президентства Трампа, к тому моменту начнут вырисовываться контуры не только будущей политики президента, но и его перспективы пребывания в Белом доме на весь срок президентского мандата. Сейчас ни один серьезный политолог не возьмется предсказать судьбу Трампа даже на ближайший год. Это при том, что в американской прессе появляются публикации с заголовками вроде "Неизбежность импичмента". Если говорить о России (где поклонников Трампа не меньше, чем в Америке и все они, как правило, заодно и "путинисты"), то для меня остается загадкой одно их утверждение: дескать, все демократы в Америке – это коммунисты или социалисты. Это как показывать на желтое и говорить – красное!

Герман Обухов, «Радио Свобода»