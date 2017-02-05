Количество абонентов стационарного доступа в интернет в Беларуси превысило 3 миллиона 3 5.02.2017, 19:41

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Количество абонентов стационарного доступа в интернет увеличилось в 2016 году на 156 тысяч абонентов - до 3,06 миллиона на 1 января 2017 года.

Такие данные были приведены на заседании итоговой коллегии Министерства связи и информатизации, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Количество абонентов IPTV увеличилось за год на 199 тысяч и составило 1,51 миллиона; количество абонентов, подключенных к IMS-платформе, выросло на 563 тысяч и составило 1,81 миллиона; количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилась на 510,3 тысяч абонентов и составило 1,09 миллиона.

Ширина внешнего шлюза для доступа в сеть Интернет увеличилось на 137 Гбит / с и составила 1.100 Гбит / с.

Количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 человек населения ожидается Министерством связи на уровне 68.

Систему "Умный дом", введенную в коммерческую эксплуатацию в апреле прошлого года, используют более 5 тысяч абонентов.

По данным Минсвязи, активно развивается сеть сотовой мобильной электросвязи стандарта LTE (4G) и услуги на ее основе. Теперь услуги оказываются во всех областных центрах и Минске. Услуги на базе стандарта LTE доступны 41,5% населения. Среднее потребление интернет-трафика LTE пользователя составило 6,6 Гбайт на абонента. К концу 2018 года технология LTE придет в районные центры и другие населенные пункты с численностью населения более 50 тысяч человек. Планируется строительство свыше 1000 базовых станций.

"Ускоренное развитие ИКТ предусматривается осуществлять за счет дальнейшего развития мультисервисной системы электросвязи, широкополосного доступа в сеть Интернет, цифрового телевизионного вещания, сотовой связи следующего поколения”, — подчеркнул в своем докладе на заседании итоговой коллегии министр связи и информатизации Сергей Попков.

Как напоминают в Минсвязи, по индексу развития ИКТ Беларусь находится на 31-м месте из 175 стран, а по развитию широкополосного доступа — на 23-м среди 195 стран. В рейтинге по индексу готовности к электронному правительству республика занимает 49-ю позицию среди 193 стран, поднявшись на шесть позиций двух лет.