Главная белорусская надежда на драфте НХЛ 1 Вадим Кнырко, «Трибуна»

5.02.2017, 20:15

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Давно так высоко не выбирали наших, как могут выбрать Максима Сушко.

Предыстория

Про Максима Сушко за последний год сказано много. Прошлой весной 17-летний нападающий здорово проявил себя на юниорском чемпионате мира в Минске и стал одним из главных творцов белорусской победы, набрав 2+4 в пяти матчах. А сборная тогда впервые за много лет вернулась в элиту. Собственно, вот молодой и счастливый Максим год назад.

Выступление за «Шахтер-2» в белорусской «вышке» (к слову, там парень феерил, будучи на пару лет младше большинства оппонентов) и за сборную только усилило интерес к белорусу со стороны заокеанских скаутов. В июне Сушко безболезненно попал на импорт-драфт CHL и был выбран под общим 29 номером командой «Оуэн Саунд Аттак» из лиги Онтарио.

– Мы нацеливались на атакующего игрока и уверены, что выбрали одного из лучших 17-летних хоккеистов на импорт-драфте, – говорил летом генменеджер «Аттак» Дэйл ДеГрэй. – Максим трудолюбив. Он – лидер. И он достаточно успешно себя проявил в играх с более взрослыми соперниками.

Лига Онтарио. Начало

Предсезонку за новую команду Сушко прошел без особого блеска – за 5 матчей удалось сообразить всего один гол. Но зато в регулярном чемпионате покатило. В третьем матче сезона Максим отметился первым набранным очком, в четвертом – первым голом, в седьмом – первым дублем. Белорус был важным винтиком в командном механизме «Аттак» и являлся нападающим топовой тройки пауэрплея, что позволило за два неполных месяца набить приличную статистику – 9+5 в 20 матчах.

Своими первыми играми в OHL брестский парень подтвердил то, что было известно до начала сезона: Максим Сушко – главная белорусская надежда на драфте НХЛ-2017. А один факт радовал больше других: в экспертных отчетах фамилия нашего нападающего продвигалась все выше. Если в первой скаутинговой выкладке CSS (Центральное скаутинговое агентство НХЛ) Сушко отобрался лишь как претендент на 4-6 раунды драфта, то во второй эксперты подняли его до 2-3 раундов. А это уже, как известно, совершенно другой разговор. Во всей хоккейной истории было лишь 5 белорусских игроков, которых выбрали выше 4 раунда: Руслан Салей (№ 9, 1996), Андрей Костицын (№ 10, 2003), Константин Кольцов (№18, 1999), Владимир Цыплаков (№ 59, 1995), Сергей Еркович (№ 68, 1997). И из этой пятерки в НХЛ не засветился только лишь последний.

Знаменитый аналитик TSN Крэйг Баттон тоже сулил белорусскому парню большой и светлый драфт-2016, определив Максима в топ-70 желанных молодых хоккеистов со всего мира. Собственно, дальше все было в руках Сушко – оставалось продолжать результативно играть за «Оуэн Саунд» и достойно показать себя на молодежном чемпионате мира (пусть и не в элите).

Лига Онтарио. Продолжение

К сожалению, отличное начало сезона сменилось неудачей – в ноябре Сушко получил травму, из-за которой хоккеист пропустил почти месяц. Следом был МЧМ, на котором Максим должен был стать одной из главных ударных сил команд Файкова. Но 17-летний парень смог отметиться лишь одной шайбой. Но несколько дней рядом с братом и семьей точно пошли молодому хоккеисту на пользу.

После простоя и МЧМ статистика Сушко несколько изменилась. Несколько притупились снайперские качества, зато улучшились ассистентские. В 14 последних матчах Максим набрал 9 (4+5) очков. На что следует обратить внимание, так на то, что в последнее время наш человек потерял в «Оуэн Саунде» место в топовой бригаде большинства.

Вынужденный простой, невыразительный чемпионат мира и снизившаяся снайперская активность сказались на преддрафтовых раскладах: Сушко в последних выкладках обосновался на 73-й строчке среди полевых хоккеистов, выступающих в Северной Америке. И, пожалуй, помышлять о выборе выше третьего раунда уже тяжеловато.

– Макс о драфте вообще не думает, – говорит старший брат форварда «Аттак» Илья Сушко. – Нет, разумеется, он очень хочет быть выбранным, но особо не размышляет, в каком раунде или под каким номером уйдет. Макс просто хочет попасть на драфт, а дальше уже готов цепляться. К слову, условия у него достаточно непростые, так как из «Оуэн Саунда» на высокие номера драфта претендует сразу несколько сильных молодых ребят.

И это действительно так. Состав «Аттак» действительно очень конкурентоспособен. И пятое место, которое команда занимает в своей конференции, не должно вводить в заблуждение. Главный центрфорвард «Оуэн Саунда» Ник Сузуки претендует на выбор в топ-15. Защитник Маркус Филлипс и форвард Йохан Гадйович пока по раскладам выше нашего хоккеиста. И не стоит забывать юркого финна Петрюса Палму, который уже забросил три десятка шайб, но которому мешают попасть на драфт скудные габариты (171 см, 81 кг).

Чем Сушко крут

– Сушко – нацеленный на атаку вингер. У Максима приличные для его позиции габариты (рост 182 см и вес свыше 80 кг), что позволяет ему вести силовую борьбу. На пятаке тоже может и потолкаться, и клюшечку защитнику поднять.

При этом габариты «не перебарщивают» и не влияют на скорость – бегает наш форвард очень быстро и способен создавать проблемы чужой защите исключительно своей работоспособностью.

– Не боится брать на себя игру и идти обводку. Причем это качество у него с самого детства. Возможно, именно благодаря своей настырности Максим и добился первых юниорских успехов. Умеет стянуть на себя сразу нескольких оппонентов, после чего либо отдает шайбу на свободного партнера, либо освобождается от опеки и бросает сам. Причем чаще проворачивает именно второй трюк.

– Сушко хорош в большинстве, что доказал особенно в первой части регулярного сезона в лиге Онтарио. Как правило, действовал на полубортах. Обладает сильным броском, который чаще всего использует смещаясь от борта ближе к центру. Снайперское чутье развито прекрасно, что прекрасно демонстрирует его статистика. К слову, над броском Максим серьезно поработал еще в детском возрасте – часто оставался после тренировок, чтобы доработать какие-то элементы. Немало в развитие ученика в этом плане вложили брестские тренеры – Николай Васюкович и Владислав Остапенко. Последний, к слову, является первым тренером другого нашего хоккеиста, засветившегося за океаном – Константина Кольцова.

Лучше всего у Сушко получается бросок после короткого замаха (отметка на видео – 0:22).

– Попадая в сложную ситуацию, Максим быстро анализирует окружающую обстановку и выбирает решение. Для форварда его склада – очень важный показатель.

– Любит контролировать шайбу и здорово себя чувствует при игре «1 в 1».

Главные минусы Сушко

Как можно понять из вышеприведенных плюсов, все позитивные моменты форварда ограничиваются наступательными действиями. C защитой пока имеются проблемы, но о всех минусах хоккеисту незамедлительно сообщают тренеры «Аттак». Самое важное – нужно совершенствовать игру без шайбы и оборонительные действия. При этом тренеры нередко доверяют белорусу при защите в меньшинстве. Иногда стремление взять игру на себя оборачивается плохими последствиями: Сушко теряет шайбу, пытается ее тут же вернуть, но затем будто бы «забывает» про оборону. Пока напоминает раннего Илью Ковальчука, который тоже обладал врожденным талантом атакующего хоккеиста, забрасывал от 30 до 50 шайб за сезон в «Трэшерз», но умудрявшийся хватать огромное количество минусов. Защитные навыки Ковальчук приобрел лишь через несколько лет карьеры в НХЛ. У Сушко с показателем полезности пока все достаточно неплохо («+11»), но и лигу Онтарио с НХЛ сравнивать нельзя.

Вадим Кнырко, «Трибуна»