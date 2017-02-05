Почему немцы хотят видеть на посту канцлера ФРГ Мартина Шульца 6 Кристоф Хассельбах, Александра Елкина, Deutsche Welle

5.02.2017, 20:29

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Мартин Шульц

Если бы канцлер ФРГ избирался путем прямого голосования, то, по итогам последних опросов, Шульц получил бы 50, а Меркель - лишь 34% голосов.

Чем это можно объяснить?

Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) даже можно пожалеть. Во время его руководства Социал-демократической партией Германии (СДПГ) ее рейтинг годами не превышал 20 процентов. А сейчас? Сразу после того, как партию возглавил бывший глава Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz), ставший кандидатом в федеральные канцлеры от СПДГ, рейтинг социал-демократов взлетел на целых 8 процентных пунктов, свидетельствуют результаты последнего опроса DeutschlandTrend телекомпании ARD.

Хотя со своим нынешним рейтингом в 28 процентов СДПГ по-прежнему уступает правящему в Германии блоку ХДС/ХСС, за который в данный момент готовы проголосовать 34 процента избирателей, столь стремительный взлет за такое короткое время практически не имеет прецедентов в истории ФРГ.

Половина респондентов - за Шульца

По данным DeutschlandTrend, если бы канцлер избирался путем прямого голосования, то Шульца поддержал бы каждый второй, а Меркель - лишь каждый третий респондент. А ведь популярность Меркель среди населения традиционно считалась ее главным коньком. Когда в 2012 году социал-демократы выдвинули кандидатом на пост канцлера Пера Штайнбрюка (Peer Steinbrück), Меркель убедительно обошла его по этому показателю. Зигмар Габриэль также не мог сравниться с ней по популярности.

Мартин Шульц

К тому же наметилась еще одна тенденция: как и раньше, большинство опрошенных по-прежнему хотели бы видеть в парламенте "большую коалицию" в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ, однако на этот раз - во главе с канцлером в лице Мартина Шульца.

Первый канцлер ФРГ без высшего образования?

Почему же выходец из простой семьи и бывший председатель Европарламента пользуется столь крупным успехом у рядовых граждан? Как пишет газета Aachener Zeitung, немцы симпатизируют ему благодаря его искренности. Шульц открыто рассказывает о своем прошлом: у него нет высшего образования и опыта работы в госуправлении; к тому же он бывший алкоголик. Однако попытки его политических противников использовать эти факты из его биографии, чтобы представить его в негативном свете, вряд ли возымеют успех, отмечает издание.

В свою очередь сайт Huffington Post пишет, что немецкая общественность "устала" от Меркель, даже члены ее собственной партии. Это плохой знак для блока ХДС/ХСС, который в своей предвыборной кампании делает ставку исключительно на нынешнего канцлера как главу Христианско-демократического союза (ХДС). Издание предполагает, что Шульц мог бы стать реальной альтернативой Меркель.

Популярность Шульца можно объяснить еще и тем, что он не похож на Меркель, полагает профессор Свободного берлинского университета Оскар Нидермайер (Oscar Niedermayer): "Как новый человек он получает огромное количество похвал авансом", - отмечает эксперт.

12 лет на посту канцлера

Ангела Меркель и Мартин Шульц

Похоже, что политические предпочтения немцев меняются. Учитывая, что Ангела Меркель находится на своем посту без малого 12 лет, это отнюдь не удивительно. Между обоими кандидатами есть существенное отличие: в то время как Меркель, по ее собственному выражению, решила вновь бороться за пост канцлера ФРГ лишь после долгих раздумий, Шульц вступает в предвыборную борьбу с новыми силами.

В то же время Оскар Нидермайер скептически оценивает вероятность того, что СДПГ удастся сохранить за собой эти конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе. Он не верит, что на момент выборов в бундестаг рейтинг у СДПГ будет выше, чем у ХДС/ХСС. "Для того чтобы закрепить успехи первых опросов, необходимо занять четкую позицию по внутриполитическим вопросам", - поясняет эксперт в интервью газете Rheinische Post. Однако в этом случае Шульц натолкнется на сопротивление в рядах самой СДПГ, констатирует Нидермайер.

"Мы должны вступить в борьбу единым фронтом"

Хорст Зеехофер

Тем временем в блоке ХДС/ХСС реагируют на происходящее то с беспокойством, то с демонстративным хладнокровием. Генсек ХДС Петер Таубер (Peter Tauber) призвал своих однопартийцев к борьбе. "Цифры четко показывают, что что-то может произойти. Мы должны вступить в борьбу единым фронтом", - заявил он в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

В то же время его коллега, генсек Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер (Andreas Scheuer), успокаивает своих сторонников. "Кандидат Шульц пока еще не сказал ничего конкретного. Когда он начнет говорить о конкретных вещах, за эйфорией быстро последует похмелье", - цитирует его слова журнал Spiegel. В свою очередь Армин Лашет (Armin Laschet), председатель фракции ХДС в ландтаге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, подчеркивает, что программа СДПГ осталась прежней и после замены Габриэля на Шульца во главе партии. Впрочем, Шульц и не обещал, что она изменится.

Сплочение в рядах ХДС/ХСС

И все же растущее беспокойство о будущем вынуждает обе сестринские партии ХДС и ХСС снова сплотиться. Глава ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), который прежде неустанно ругал Ангелу Меркель за ее миграционную политику, неожиданно умерил свой пыл и поддержал действующего канцлера. Сейчас, когда на горизонте замаячила возможность создания коалиции левых сил, у ХДС появилась дополнительная задача.

"Мы хотим, чтобы Ангела Меркель осталась на посту канцлера ФРГ, и не хотим, чтобы в Германии была сформирована "красно-красно-зеленая" коалиция (коалиция из левых, социал-демократов и "зеленых". - Ред.)", - подчеркивает министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann). А генсек ХДС Андреас Шойер назвал Мартина Шульца "лицом красно-красно-зеленого левого фронта".

Впрочем, если взглянуть на результаты опроса DeutschlandTrend, то становится очевидным, что ХДС/ХСС не стоит волноваться по этому поводу. Среди возможных вариантов коалиций, которые респонденты хотели бы видеть в парламенте, "красно-красно-зеленая" стала лишь третьей по популярности. О кардинальном изменении политических предпочтений немцев, таким образом, речь пока не идет. Можно говорить лишь об их выборе в пользу другого кандидата на пост канцлера.

Кристоф Хассельбах, Александра Елкина, Deutsche Welle