В Украине почтят память белорусской поэтессы Зоськи Верас 1 5.02.2017, 20:44

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В Украине планируется установить памятный знак, посвященный белорусской поэтессе.

Людвика Савицкая-Войцек, которая вошла в историю нашей литературы под поэтическим псевдонимом Зоська Верас, родилась в 1892 году в Меджибоже, что в Хмельницкой области, в семье военнослужащего, передает «Радыё Рацыя».

Согласно исследованиям, которые провел наш земляк отец Сергей (Горбик), священник Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Зоську Верас окрестили в церкви святителя Николая Чудотворца, которая находится на территории Меджибожской крепости.

- На стене церкви будет установлена мемориальная плита на белорусском и украинском языках, которая и засвидетельствует, что в той церкви была крещена одна из национальных поэтесс Беларуси. Я говорил и с директором тамошнего музея. Он попросил обратиться к белорусской общины - помочь сделать специальный стенд, посвященный Зоське Верас, - отметил отец Сергей.

Инициатива отца Сергея (Горбика) была благосклонно встречена и Украинской Православной церковью Киевского патриархата. Ее благословил Владыка Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота).