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Жарко решил изменить школьную программу c учетом советского опыта

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  • 5.02.2017, 21:03
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Василий Жарко
Фото: БелаПАН

Заместитель премьер-министра Беларуси поручил Минобразованию разгрузить школьников, ссылаясь на советский опыт.

Школьная программа будет переработана к новому учебному году, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье, передает «Интерфакс».

«Я дал поручение министерству образования создать рабочие группы из опытных учителей, опытных руководителей институтов. Аккумулировать все должен Национальный институт образования. (…) К новому учебному году учебные программы будут переработаны», - сказал Жарко.

Вице-премьер признал, что школьная программа в стране перегружена. «Общаясь с преподавателями, с родителями, все озвучивают, что она действительно перегружена и требует доработки», - сказал он.

По словам Жарко, при работе над новыми учебными программами будет учитываться как опыт советской школы, так и современных образовательных систем европейских стран.


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