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Фотофакт: Вокалист группы Sepultura надел майку «Слухай сваё»

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  • 5.02.2017, 21:16
Фото: instagram

Деррик Грин сфотографировался в майке с белорусским орнаментом.

Вокалист легендарной руппы Sepultura Деррик Грин сделал фото в майке с надписью «Слухай сваё», сообщает symbal.by.

Sepultura - бразильская трэш-метал-группа, образованная в 1984 году. За всю свою карьеру Sepultura выпустила тринадцать полноформатных альбомов и сменила много музыкальных жанров, среди которых дэт-метал, трэш-метал, грув-метал, и хардкор, на котором группа пока что остановилась.


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