Уверенная игра Черника помогла «Нанси» победить «Нант» 4 5.02.2017, 21:42

Белорусский вратарь провел девятый «сухой» матч в сезоне.

«Нанси» в матче 23-го тура чемпионата Франции на выезде забил два безответных мяча «Нанту» — 2:0, передает «Прессбол».

Белорусский голкипер гостей Сергей Черник провел всю встречу. Для Черника это уже 9-й «cухой» матч в сезоне.

«Нанси» с 27 набранными очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, 1 февраля «Нанси» без Сергея Черника в воротах на выезде проиграл клубу 3-го французского дивизиона «СА Бастия» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка страны, покинув турнир.

Нант — Нанси — 0:2

Голы: 0:1 — Диа (50). 0:2 — Сету (64).