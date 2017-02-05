На Шкловщине матери двух детей отключили свет 1 5.02.2017, 22:20

Алесе Пестовой работодатель дал жилье с долгами бывших жителей и без горячей воды.

Предприятие «Александрийское» игнорирует просьбы своей сотрудницы улучшить условия жизни, передает «Белсат».

Алеся Пестова, которая является работницей «Александрийского» (сейчас женщина в декретном отпуске), получила от работодателя дом в деревне Слободка (Шкловский район). От бывших жителей осталась задолженность по коммунальным платежам, к тому же Алеся Пестова вместе с двумя детьми живет без горячей воды. Дело в том, что котел, который в конце прошлого года выделили от сельскохозяйственного предприятия «Александрийское», оказался неподходящим. Поэтому женщина подключила другой, но из него каждое утро вытекает вода.

«У нас все деньги, которые можно было бы куда-то отложить, идут на отопление. Само же отопление никакое. Пусть пока лето, есть время, установят мне нормальный котел», — рассказала Алеся Пестова.

Прокомментировать ситуацию «Белсат» попросил заместителя председателя ОАО «Александрийское» Владимира Мурашко, который пообещал решить вопрос:

«Я понимаю, что такой женщине нужно помочь. Я завтра же выеду с самого утра. Если нужно, натопим ей котел. Все это решаемые вопросы. Долги — это не ее долги. Она хотя бы станет на учет», — заявил Владимир Мурашко.

Вскоре приехала комиссия, чтобы оценить условия жилья Алеси Пестовой. Женщине пообещали, что в среду приедут, чтобы отремонтировать котел, но до сих пор никто так и не приехал.

«Никаких продвижений нет кроме того, что сегодня приехали и отрезали нам свет. Я просила, чтобы подождали хотя бы до завтра, я поеду в «Александрийское» — предприятие ведь провело свет несанкционированно, так как от прошлых жителей были задолженности», — рассказывает женщина.

Алеся Пестова утверждает, что после жалоб Владимир Мурашко обещал ей «устроить веселую жизнь». Его же слова о том, что Алеся злоупотребляет алкоголем, возмущают женщину:

«Смотрит в глаза мне, обещает и делает из меня алкашку. У меня был грешок раньше, но я изменилась, в школе мой ребенок на хорошем счету, я не стою на учете у нарколога или психиатра, с милицией проблем не имею. Почему же они тогда ко мне приезжают и просят «алкашку» выйти на работу, а я вынуждена ребенка с братом оставлять?»

Завтра Алеся Пестова собирается встретиться с руководителями «Александрийского».