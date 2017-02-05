Николай Статкевич: Россия беднеет и радикализируется и хочет взять Беларусь под контроль 5.02.2017, 22:36

По словам лидера БНК, России нужен больший контроль над Беларусью.

Оппозиционный лидер Николай Статкевич заявил, что Россия вводит приграничную зону с Беларусью для того, чтобы изменить имидж Лукашенко в России, где считают Беларусь своим ближайшим союзником.

Об этом он сказал в интервью ТСН.uа.

Так, одной из версий создания «погранки» считают ответ России на решение Беларуси дать 5-дневный безвиз гражданам 80 стран. Следовательно, они могли бы с легкостью заезжать в Россию.

«Ну вот в Владивосток иностранцы могут на 8 суток без виз заехать, в чем проблема? Но они [российские власти] использует этот фактор для того, чтобы показать: опасность, Запад запускает, Обама приедет, надо срочно ставить границу. Это делают для того, чтобы показать Лукашенко менее дружелюбным к России. В определенной мере даже опасным, чтобы уменьшить его влияние на российскую общественность и развязать себе руки», — сказал Статкевич.

По его словам, сейчас ситуация изменилась и России нужен больший контроль над Беларусью.

«Ну могли бы пойти навстречу союзнику. Но союзник должен стать в шеренгу. Сейчас Россия начинает войну, по сути холодную войну с Западом, люди говорят, что и с Украиной, и ей нужна поддержка Беларуси. Лукашенко отказался ставить авиационную базу. Безусловно, Россия очень хотела поставить базу наземных войск», — пояснил оппозиционер.

«Белорусская экономика — филиал российской. Лукашенко такое построил. По сути они на ручном управлении. Такая экономика, она не создает прибыли, она создает только убытки. Разницу кое-кто должен платить. Платит Россия, и в этом есть полная зависимость от России. Изменить кое-что в этом Лукашенко не хочет, и он на очередной пресс-конференции об этом заявил, потому что большой экономический колхоз помогает осуществлять весьма эффективный политический контроль, наработанный на месте — ты не лоялен, тебя выгоняют с работы, ты теряешь средства для существования. И превращаешься в маргинала или должен покидать страну. Весьма эффективно. Но сейчас ситуация изменилась. Россия беднеет и радикализируется. Она ведет войну. Она может давать меньше денег», — добавил Статкевич.

Напомним, на белорусско-российской границе ввели пограничную зону. По сообщениям, информацию об этом вынесли из трех приказов за подписью директора ФСБ РФ Александра Бортникова.