Российский боксер Поветкин исключен из рейтингов WBC 1 5.02.2017, 22:53

Александр Поветкин

Исключение боксера-тяжеловеса последовало после того, как положительный результат дала вторая допинг-проба россиянина.

Об исключении Поветкина из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) сообщил глава совета Маурисио Сулейман. «Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — сказал Сулейман агентству «Р-Спорт».

WBC еще не объявлял о дисквалификации российского спортсмена. Решение о наказании будет объявлено после 6 февраля, передает РБК.

Проба Б Поветкина была вскрыта 1 февраля. Анализ также показал наличие в организме спортсмена остарина. Процедура вскрытия допинг-пробы произведена в одной из лабораторий Лос-Анджелеса. Изначально она была запланирована на 6 января, но затем перенесена Всемирным боксерским советом (WBC) на 1 февраля.

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский заявил, что пока не знает, чем может грозить Поветкину результат вскрытия пробы Б. «Пока рано об этом говорить. Разбираться надо. Ведь незадолго до вскрытия пробы Б пришли результаты из лаборатории в Лозанне, и они показывают отсутствие допинга», — сообщил Рябинский.

17 декабря 2016 года должен был состояться бой между Поветкиным и канадским спортсменом Бермейном Стиверном. Накануне этого боя стало известно, что проба A дала положительный результат. После этого канадец отказался от поединка, покинул Екатеринбург, где должен был пройти бой, и вернулся домой.

Соперником Поветкина стал француз Жоан Дюапа, однако этот бой потерял статус титульного — WBC снял с розыгрыша титул временного чемпиона мира. Россиянин нокаутировал соперника в концовке шестого раунда.

21 мая 2016 года в Москве планировался бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером. Этот поединок также был отменен, так как ранее стало известно о наличии мельдония в допинг-пробе россиянина. Концентрация мельдония в крови боксера составила 70 нанограммов. Проба Б также дала положительный результат.

В августе WBC закончил расследование в отношении Поветкина. Организация не стала дисквалифицировать россиянина немедленно, однако объявила, что санкции последуют, если Поветкин повторно провалит допинг-тест в течение года.