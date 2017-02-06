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Задержанных в Австрии чеченцев отпустили под подписку о невыезде

  • 6.02.2017, 7:35
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На них заведены дела по подозрению в участии в преступной группировке.

Полиция Австрии отпустила под подписку о невыезде выходцев из Чечни, задержанных ранее в Вене. На них заведены дела по подозрению в участии в преступной группировке. Нескольких задержанных после проверки могут выслать из страны, сообщает «Радио Свобода».

4 февраля стало известно о задержании более 20 выходцев из Чечни. У них были изъяты автомат, пистолет и боеприпасы. Местные жители обратились в полицию после того, как их внимание привлекла подозрительная группа людей на площади. На место было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом.

Позднее местные власти заявили, что задержание связано с расследованием по делу об организованной преступности. Известно также, что 16 из 22 задержанных чеченцев получили право на статус беженцев, двоим отказали.


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