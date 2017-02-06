В Румынии полмиллиона человек требует отставки правительства

В Румынии полмиллиона человек требует отставки правительства3
- 6.02.2017, 7:45
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Власти отменили скандальный указ о помиловании коррупционеров, но протесты продолжаются.
Несколько сотен тысяч людей вышли на демонстрацию в столице Румынии Бухаресте, несмотря на то что правительство уже отменило скандальный указ, спровоцировавший протесты, сообщает русская служба ВВС.
В воскресенье румынские власти отменили постановление, которое освобождало от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тысяч леев (47,5 тысячи долларов).
Однако жители Румынии все равно вышли на акцию протеста - у них вызывают опасения планы правительства отредактировать указ и отправить его на одобрение парламента.
Многие участники демонстрации, которая проходит уже шестой день подряд, требуют отставки правительства.
По данным агентства Франс пресс, в Бухаресте и других румынских городах в протестных акциях участвуют в общей сложности около 500 тысяч человек.
Акции протеста в Румынии стали крупнейшими со времени падения коммунистического режима в 1989 году.
Указ должен был вступить в силу 10 февраля. Он мог бы защитить десятки политических деятелей, обвиняющихся в коррупции.
В число амнистированных могли попасть, в том числе, председатель правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, осужденный условно по делу о коррупции с ущербом в 24 тысячи евро, а также медиамагнат Дан Войкулеску, получивший 10 лет за отмывание денег.
Власти Румынии настаивали, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных с небольшими сроками помогут справиться с проблемой переполненных тюрем.
Девять западных стран, в том числе Германия, Франция и США, ранее выразили свою обеспокоенность указом, так как, по их мнению, он мог бы подорвать партнерство с Румынией в рамках ЕС и НАТО.