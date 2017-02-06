Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Интером»
- 6.02.2017, 7:55
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«Ювентус» дома одолел «Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом — 1:0.
Туринцы набрали 54 балла и опережают в турнирной таблице идущий на втором месте "Наполи" на шесть очков, имея игру в запасе. "Интер", чья семиматчевая победная серия в чемпионате прервалась, имеет 42 балла, сообщает pressball.by.
Ювентус — Интер — 1:0
Гол: 1:0 — Куадрадо (45).
Удаление: Перишич (95+, Интер).
Ювентус - Интер 1:0. Обзор матча. Италия. Серия А 2016/17. 23 тур. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.