закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 10:05
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гол Куадрадо принес «Ювентусу» победу над «Интером»

  • 6.02.2017, 7:55
  • 5,459

«Ювентус» дома одолел «Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом — 1:0.

Туринцы набрали 54 балла и опережают в турнирной таблице идущий на втором месте "Наполи" на шесть очков, имея игру в запасе. "Интер", чья семиматчевая победная серия в чемпионате прервалась, имеет 42 балла, сообщает pressball.by.

Ювентус — Интер — 1:0

Гол: 1:0 — Куадрадо (45).

Удаление: Перишич (95+, Интер).

Ювентус - Интер 1:0. Обзор матча. Италия. Серия А 2016/17. 23 тур. от GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет