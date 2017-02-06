Минчане: Мы готовы выходить на акции за отмену декрета о «тунеядцах» 14 6.02.2017, 8:05

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ФОТО: DW.DE

Марш рассерженных белорусов может стать переломным моментом в политической жизни страны.

Воскресенье для общественных активистов — не выходной. Члены оппозиционных партий, негосударственных организаций и независимых профсоюзов активно собирают подписи за отмену декрета о «тунеядстве». Готовятся также и к акциям протеста. Белорусы охотно подписываются под обращением, сообщает «Белсат».

В столице и в регионах, на улицах и в сети — сбор подписей за отмену так называемого декрета о «тунеядстве» охватил всю страну. Общая цель мобилизовала многих представителей демократического движения, которые и в выходной день вышли, чтобы дать людям возможность высказать собственное мнение.

Как замечают активисты, граждане без страха подписываются.

«Вы видите какое количество людей, организаций, партий собирает подписи против этого декрета, и в принципе это может стать таким переломным моментом», — говорит Ольга Ковалькова, Белорусская христианская демократия.

Люди готовы выйти на уличные акции протеста, если власти не прислушаются к ним.

«Я готова выходить на акции», — говорит женщина в пожилом возрасте.

Еще больше подогрел эмоции «Большой разговор» с Лукашенко, который состоялся в пятницу. Своим высказыванием диктатор дал понять, что отменять собственный декрет — по крайней мере в этом году — намерения не имеет.

В «тунеядцы» власти записали 440 тыс. человек, среди которых — трудовые мигранты, студенты и даже люди с инвалидностью.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».