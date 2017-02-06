В разговоре со Столтенбергом Трамп выразил решительную поддержку НАТО 2 6.02.2017, 8:10

11,564

Президент США и генсек НАТО обсудили российскую агрессию в Украине.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом со ссылкой на Белый дом, сообщает Bloomberg (перевод – liga.net).

Трамп обсудил возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы". Также он согласился приехать на встречу лидеров стран НАТО в мае.

В сообщении Белого дома отмечается, что президент США говорил и о том, как побудить членов альянса платить больше за свою безопасность.

Подчеркивается, что Трамп выразил "решительную поддержку" НАТО.