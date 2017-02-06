«Кобринский Химик» продают с молотка 6.02.2017, 8:20

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Попытки спасти предприятие от банкротства успехом не увенчались.

Еще одно предприятие Брестской области, находящееся в государственной собственности, выставляется на торги как имущественный комплекс, сообщает «Вечерний Брест».

На этот раз речь идет об ОАО «Кобринский Химик». Информация об этом опубликована в печатном издании Верховного Суда - журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие».

Конкурсное производство по делу о банкротстве в отношении предприятия было возбуждено Экономическим судом Брестской области еще в августе 2014 г., однако попытки улучшить ситуацию кардинально успеха не принесли. Т

орги в форме открытого аукциона назначены на 3 марта. Начальная цена лота - 3 163 000 руб. без учета НДС. Шаг аукциона - 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену.

Двумя неделями раньше, 15 февраля, пройдут повторные торги в форме конкурса на имущество ОАО «Птицефабрика Медновская» - предприятие тоже продается как имущественный комплекс. Начальная стоимость повторных торгов по птицефабрике - 12 058 200 руб. без учета НДС. Это на 10% ниже, чем цена, заявленная на первые, несостоявшиеся торги.