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На границе с Литвой образовалась очередь из 400 фур

  • 6.02.2017, 8:35

Больше всего грузовиков скопилось в пункте пропуска «Каменный Лог».

На выезде из Беларуси в Литву в очереди на границе стоят более 400 фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БелТА.

По данным на 8:00 6 февраля, больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска "Каменный Лог" - 180. В "Котловке" в очереди находятся 100 грузовиков. Немного меньше большегрузов в "Привалке" - 69 и "Беняконях" - 74. На выезде из Беларуси в Польшу 35 легковых авто стоят в пункте пропуска "Брузги", 80 легковушек зарегистрировано в очереди в пункте пропуска "Брест".

На украинском и латвийском направлениях очередей в пунктах пропуска не отмечается.


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