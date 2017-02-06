Как и на что выросли цены в январе 1 6.02.2017, 9:15

За январь корзина из 10 основных продуктов заметно подорожала.

«Радыё Свабода» продолжает ежемесячный мониторинг цен в Беларуси на самые необходимые товары.

Эксперимент начался в январе 2017 года. В потребительскую корзину журналисты включили 7 продуктов питания, а также автомобильное топливо, проезд в транспорте и билет в кинотеатр.

В начале февраля цены по сравнению с началом января не изменились на свинину (шейная часть), килограмм которой по-прежнему стоит 11,99 рубля; масло российского производства «Золотая семечка» (2,99 рубля), литр молока «Савушкин продукт» жирностью 2,5% (1,3 рубля), литр бензина АИ-95 (1,19 рубля) и билет на проезд в наземном транспорте (0,55 рубля).

Подорожали: килограмм сахара (1,75 рубля, в январе было 1,69), полкило нарезанного хлеба «Добрый» (0,95 рубля вместо январских 0,91), а также билет в кинотеатр «Беларусь» (в январе посмотреть новогоднюю комедию «Елки-5» стоило 5,5 рубля, в феврале поход на романтический мюзикл «Ла-ла лэнд» обойдется в 6 рублей).

Вместе с тем на некоторые продукты цены незначительно снизились. Так, килограмм картофеля в начале января стоит 0,37 рубля (в январе было 0,38). По той причине, что на момент фиксации цен в магазине проводилась акция, подешевели яйца: десяток яиц «Умный выбор» С-1 продают за 1,85 рубля, а не 1,95, как в январе.

Всего наша корзина товаров в феврале стоил 28,94 рубля. Несмотря на некоторые скидки, она подорожала на 0,49 рубля (в январе было 28,45 рубля). Таким образом, инфляция в пределах нашего потребительской корзины за первый месяц 2017 года составила 1,7%.

По официальному курсу Нацбанка Беларуси, 5 февраля доллар США стоил 1,93 белорусского рубля. Таким образом, в долларовом эквиваленте корзина стоит 14,99 доллара (в январе было 14,44).