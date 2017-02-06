С сегодняшнего дня начали действовать погранзоны на границе с Беларусью 10 6.02.2017, 9:25

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Белорусы смогут въехать в Россию только по паспорту.

Сегодня вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на граничащей с Беларусью территории РФ. Соответствующие приказы были подписаны директором ФСБ Александром Бортниковым 29 декабря 2016 года, сообщает БелаПАН.

В приказах пограничная зона детально прописана для каждого района на территории трех российских областей — Псковской, Смоленской, Брянской — и привязана к географическим координатам. Погрануправлениям ФСБ в этих регионах приказано установить места и время для въезда транспортных средств и прохода лиц в пограничную зону, а также установить на въездах в погранзону предупреждающие знаки.

Раньше погранзона в Псковской области проходила по побережью Псковско-Чудского озера и вдоль сухопутной границы России с Латвией и Эстонией, в Брянской — узкой полосой вдоль границы с Украиной. В Смоленской области, которая целиком прилегает к Беларуси, погранзоны не было вовсе.

В погранслужбе ФСБ РФ утверждают, что белорусских граждан нововведение не затронет. "Для граждан Беларуси, которые пересекают границу с Россией, все останется как раньше: при себе нужно иметь только паспорт, никаких дополнительных документов не требуется", — заявил 2 февраля в комментарии представитель погранслужбы ФСБ. Решение российской стороны касается граждан третьих стран, которые едут из Беларуси в Россию, подчеркнул он.

В погранслужбе ФСБ также отметили, что на границе с Беларусью пока не будет никаких пунктов пропуска — у всех въезжающих лишь будут проверяться паспорта. Паспортная проверка будет проводиться при пересечении границы и в поездах.

Между тем правитель Беларуси назвал решение ФСБ России чисто политическим выпадом. "Они от кого границу сегодня закрывают? Что это за пограничная зона в 30 километров? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? В тысячу раз хуже. И у них есть где защищать границу. Это, я считаю, чистый политический выпад", — заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ 3 февраля.