Путин готовит массовые «чистки» губернаторов 1 6.02.2017, 9:50

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Губернатор Пермского края РФ уже заявил о досрочном сложении полномочий.

В России в ближайшие дни может произойти отставка как минимум пяти губернаторов. Об этом сообщил бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю источник, передает gazeta.ru.

По их словам, это на прошлой неделе обсуждалось в Управлении внутренней политики. Среди тех, кто может уйти в отставку, называются губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев, Сергей Митин и Павел Коньков. Также в числе возможных отставников названы губернаторы Бурятии и Пермского края Вячеслав Наговицын и Виктор Басаргин.

Другой близкий к Кремлю источник сказал, что в указанных регионах сложилась непростая и требующая скорейшего решения ситуация.

Вскоре после публикации новости в СМИ губернатор Пермского края заявил о досрочном сложении полномочий.

Виктор Басаргин заявил, что должен дать адаптироваться кандидату в губернаторы, выдвинутому президентом

"Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий", - сказал он журналистам в понедельник.

"До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы - ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", - пояснил он.

Имя кандидата Басаргин не назвал. Он заявил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах. "Мною принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Это решение выверенное, продуманное", - сказал Басаргин.

Губернатор не уточнил, чем намерен заняться далее, подчеркнув, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован.

"Безусловно, 2017 год - год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие, как минимум, 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении", - добавил он.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он являлся министром регионального развития РФ.