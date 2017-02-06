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Установлен новый рекорд по длительности авиаперелетов

  • 6.02.2017, 9:55

Cамый длительный беспосадочный пассажирский авиаперелет в мире начала выполнять авиакомпания Qatar Airways.

Как передает DW, рейс QR920 из столицы Катара Дохи до города Окленд в Новой Зеландии продлится 16 часов 20 минут.

Самолету предстоит преодолеть расстояние в 14533 километров, уточняет сайт-карта авиаперелетов в режиме реального времени Flightradar24.

Обратный путь займет еще больше времени - 17 часов 30 минут, что связано с воздействием ветра на больших высотах. Таким образом, новый рейс катарской авиакомпании становится рекордным по продолжительности полета.

Рекорд на дальность полета пока сохраняет за собой авиакомпания Air India, в октябре 2016 года изменившая направление рейса из Дели в Сан-Франциско таким образом, что он удлинился и достиг 15300 км. Однако этот перелет длится около 14 часов.


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