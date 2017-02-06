В Минск прибыл новый посол Израиля в Беларуси 1 6.02.2017, 10:12

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Алон Шохам

Фото: jewishkz.com

Предыдущий посол дипломатическую миссию в конце лета 2015 года.

В Минск прибыл новый посол Израиля в Беларуси Алон Шохам, сообщает БелаПАН.

До назначения послом Шохам работал главой консульского департамента МИД Израиля. Весной 2016 года в течение месяца Шохам находился в Беларуси и являлся временным поверенным в делах Израиля.

Предыдущий посол Израиля Иосиф Шагал завершил дипломатическую миссию в Беларуси в конце лета 2015 года. Примерно в то же время стало известно о намерении правительства Израиля ликвидировать семь дипломатических представительств Израиля, в том числе в Беларуси, в связи с сокращением издержек.

В начале 2016 года белорусский МИД сообщил, что в ответ на закрытие посольства Израиля в Минске Беларусь закроет свое посольство в Тель-Авиве, как это предусмотрено «обычной дипломатической практикой». При этом отмечалось, что «израильская сторона совершает ошибку, игнорируя тот факт, что две страны связывают судьбы десятков тысяч людей, для которых Израиль и Беларусь являются близкими и родными странами, а также в целом позитивную динамику двусторонних отношений в различных сферах».

В марте 2016 года израильский МИД объявил о решении сохранить присутствие своей дипмиссии в Беларуси в прежнем формате. В ответ белорусская сторона сообщила, что посольство Беларуси в Израиле также продолжит свою работу.

С 26 ноября 2015 года между Беларусью и Израилем действует безвизовый режим.