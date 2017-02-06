Сторонники печатного станка пошли в активное наступление 24 6.02.2017, 10:21

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Сценарий с обесцениванием белорусского рубля, как в 2011-м, может повториться.

«По информации БелаПАН, сторонники административного стимулирования экономики пытаются вернуть страну в недалекие времена, когда задача по обеспечению запланированного уровня зарплат обеспечивалась за счет включения печатного станка», - пишет обозреватель «Белорусских новостей» Дмитрий Заяц.

«Идея залить экономику деньгами актуализировалась сегодня неслучайно. На государственном уровне поставлена известная цель — обеспечить рост средней зарплаты к концу года на уровне 500 долларов, а решить эту задачу за счет повышения производительности труда вряд ли удастся», - отмечает издание.

«Активизировались сторонники политики 2010 года и пытаются продавливать свои идеи на самом высоком уровне. Это уже не похоже на дискуссию — фактически апологеты такой политики пошли в активное наступление на экономические власти страны», — заявил журналистам эксперт в финансовых кругах.

Если во власти победят сторонники денежного стимулирования экономики, нас ждет не очень ободряющий сценарий развития экономики. В этом случае рублевая ликвидность банков по команде сверху будет направлена на накачку экономики деньгами.

«Искусственное стимулирование кредитования создаст предпосылки для роста проблемных активов в банковской системе и приведет к раскручиванию инфляции. Именно поэтому Нацбанк сегодня не пытается ручным образом разогревать кредитный рынок, понимая опасные последствия такого сценария развития событий», — считает экономист Дмитрий Крук.