Активисты пикетировали Дом правосудия в Минске 5 6.02.2017, 10:30

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Соратники арестованных антифашистов устроили акцию поддержки c фаерами и растяжкой.

Группа молодых людей с фаерами и растяжкой «Вы не преступники, вы жертвы системы» вышли к Дому правосудия, где провели акцию поддержки, сообщает «Белсат».

Шестерым болельщикам футбольного клуба «Партизан»: Илье Воловику, Вадиму Бойко, Дмитрию Техановичу, Филиппу Иванову, Артему Кравченко, Андрею Чертовичу инкриминируется участие в драке 29 июня 2014 года.

В тот день состоялся матч между командами «Торпедо» и «Молодечно». В троллейбусе №3 в направлении стадиона ехали фанаты «Торпедо». На остановке «Нестерова» (ранее «Универсам») в транспорт, по информации прокурора, зашли обвиняемые. Они «нарушали общественно-принятые нормы поведения», распылили «неустановленные раздражающее вещество».

Их мотивом, как зачитал государственный обвинитель, была «враждебность к другой социальной группе»: фанаты «Партизана» и «Торпедо» придерживаются различных идеологий. Во время драки в троллейбусе разбили стекло, одному из «торпедовцев» порвали куртку. Пострадавших среди пассажиров нет. Действиями подсудимых, по версии прокурора, руководил Илья Воловик: определял, кому что делать, раздал средства конспирации.

3 февраля состоялся первый день слушания. Подсудимые признают вину частично, фактический подтвердив, что они действительно были в троллейбусе.

Заседание продолжится 6 февраля в Доме правосудия. Начало слушания в 14:30.