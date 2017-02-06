закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 15:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александра Саснович поднялась на одну строку в рейтинге ВТА

2
  • 6.02.2017, 10:46
  • 9,981
АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ
ФОТО: TENNIS.BY

Первой ракеткой мира по-прежнему остается Серена Уильямс.

6 февраля обновлен рейтинг ВТА. Отметим, первая десятка осталась без изменений. А белоруска Виктория Азаренко сохранила за собой 19-е место, сообщает pressball.by.

Рейтинг ВТА. 6 февраля

1 (1). Серена Уильямс (США) 7780

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) 7115

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) 5070

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720

8 (8). Светлана Кузнецов (Россия) 3915

9 (9). Мэдисон Киз (США) 3897

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) 3705...

19 (19). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) 2161...

128 (129). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) 471

142 (142). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) 413

174 (172). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) 325

302 (305). Вера ЛАПКО (Беларусь) 145


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет