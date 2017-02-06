Александра Саснович поднялась на одну строку в рейтинге ВТА

Александра Саснович поднялась на одну строку в рейтинге ВТА2
- 6.02.2017, 10:46
- 9,981
Первой ракеткой мира по-прежнему остается Серена Уильямс.
6 февраля обновлен рейтинг ВТА. Отметим, первая десятка осталась без изменений. А белоруска Виктория Азаренко сохранила за собой 19-е место, сообщает pressball.by.
Рейтинг ВТА. 6 февраля
1 (1). Серена Уильямс (США) 7780
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) 5070
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) 4915
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720
8 (8). Светлана Кузнецов (Россия) 3915
9 (9). Мэдисон Киз (США) 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) 3705...
19 (19). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) 2161...
128 (129). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) 471
142 (142). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) 413
174 (172). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) 325
302 (305). Вера ЛАПКО (Беларусь) 145