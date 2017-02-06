Александра Саснович поднялась на одну строку в рейтинге ВТА 2 6.02.2017, 10:46

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АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: TENNIS.BY

Первой ракеткой мира по-прежнему остается Серена Уильямс.

6 февраля обновлен рейтинг ВТА. Отметим, первая десятка осталась без изменений. А белоруска Виктория Азаренко сохранила за собой 19-е место, сообщает pressball.by.

Рейтинг ВТА. 6 февраля

1 (1). Серена Уильямс (США) 7780

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) 7115

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) 5070

6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) 4720

8 (8). Светлана Кузнецов (Россия) 3915

9 (9). Мэдисон Киз (США) 3897

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) 3705...

19 (19). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) 2161...

128 (129). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) 471

142 (142). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) 413

174 (172). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) 325

302 (305). Вера ЛАПКО (Беларусь) 145