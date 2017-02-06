Сенат США готовит новые санкции против России 5 6.02.2017, 10:51

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Сенатор Линдси Грэм намерен представить новый законопроект о санкциях против РФ.

Представитель в сенате Конгресса США от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет очередной законопроект об антироссийских санкциях. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News (перевод – ria.ru).

«Я намерен предложить законопроект о санкциях против России за вторжение в наши выборы. Мы должны наказать их за то, что они сделали на нашем собственном дворе», — сказал Грэм.

Прежняя администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой утверждала, что Россия причастна к кибервторжениям в систему американских выборов. В этих обвинениях к ней примкнули и многие республиканцы, в том числе и Грэм, известный своей антироссийской позицией.