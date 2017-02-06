закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 15:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сенат США готовит новые санкции против России

5
  • 6.02.2017, 10:51
  • 7,170

Сенатор Линдси Грэм намерен представить новый законопроект о санкциях против РФ.

Представитель в сенате Конгресса США от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет очередной законопроект об антироссийских санкциях. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News (перевод – ria.ru).

«Я намерен предложить законопроект о санкциях против России за вторжение в наши выборы. Мы должны наказать их за то, что они сделали на нашем собственном дворе», — сказал Грэм.

Прежняя администрация США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой утверждала, что Россия причастна к кибервторжениям в систему американских выборов. В этих обвинениях к ней примкнули и многие республиканцы, в том числе и Грэм, известный своей антироссийской позицией.


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет