Молодой врач: С зарплатой в 360 рублей на отдых уже не хватает 31 6.02.2017, 11:03

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Молодые специалисты из Гродно всерьез задумываются о переезде в Польшу.

Молодой специалист Ксения — терапевт в одной из районных больниц. Девушка мечтает о том, чтобы два года молодости прошли как можно скорее, и рассказала «Вечернему Гродно», на чем нужно экономить, зарабатывая 360 рублей в месяц.

Оценки лучше, но зарплата ниже

Ксения приехала в райцентр по распределению и приступила к исполнению обязанностей 1 августа прошлого года.

— Я окончила ГрГМУ. Хотела работать в Гродно, у меня здесь осталась бабушкина квартира, — говорит Ксения.

Оклад начинающего врача в районном центре — 278 рублей. Доплачивают за вредность, работу с химикатами, дают небольшую прибавку как молодому специалисту. «Чистыми» выходит 360 рублей. Девушка рассказывает, что, когда получала распределение, могла устроиться участковым терапевтом. Получала бы около 600 рублей. Но главврач увидела хорошие оценки в ее дипломе, узнала, что была старостой группы, и... предложила место в стационаре. Хоть зарплата здесь ниже, зато должность считается престижнее. Был вариант пойти терапевтом скорой помощи. Но остановил частый ночной график.

Осталась копейка — все равно уйдет

Девушка живет у родственников в частном доме. Платит только часть коммунальных услуг.

— Даю бабушке-хозяйке 25 рублей в месяц, — говорит Ксения. — Дома бываю редко: полдня на работе, каждые выходные уезжаю в Гродно или к родителям в агрогородок.

В Гродно Ксения ездит на «дизеле». Билет в одну сторону стоит 1 рубль 60 копеек. Когда не успевает, садится в маршрутку за 5 рублей. В транспортные расходы входит еще и ежедневный проезд на работу: 45 копеек за талончик. Хотя бы раз в месяц старается навещать родителей. От них всегда везет много вкусного.

— У родителей большой огород. Осенью возила сумки с картошкой, кабачками, огурцами, яблоками и грушами. Зимой мама нагружает закатками. Часто дают сладости, хотя я стараюсь есть их меньше, могут положить колбасу, сыр, — не скрывает Ксения.

В магазине она покупает курицу, фарш, иногда рыбу. В ее корзине всегда есть хлеб, яйца, творог, молоко. На работу берет «ссобойки». В неделю на продукты тратит около 25–30 рублей. Свои расходы не подсчитывает. Рассуждает: если осталась копейка — все равно уйдет.

Море не по карману

Одежду Ксения покупает раз в несколько месяцев. Это единственный пункт, на котором экономит:

— Во время шопинга часто убеждаю себя, что новая вещь мне не нужна. Это удерживает от необдуманных и порой крупных трат. В октябре купила пальто за 250 рублей, до января ничего из одежды больше не брала. Только сегодня зашла на рынок, не удержалась и взяла две кофточки по 30 рублей.

На косметику и средства ухода тратит 40 рублей в месяц, ногти и ресницы не наращивает, к модным нынче мастерам по бровям не ходит — выщипывает сама.

Бывает, на работе собирают деньги на дни рождения коллег — в среднем в месяц на это уходит около 10 рублей. Раз в квартал на газеты и журналы нужно сдать 18 рублей. В новогодние выходные Ксения съездила на несколько дней в Польшу.

— «Грандиозный» отдых, например на море, мне не по карману. Не думаю, что смогла бы накопить нужную на путешествие сумму — я люблю тратить, — замечает Ксения.

Несмотря на это, каждый месяц старается отложить 20–30 долларов. На что копит — не говорит.

Страшно начать все с нуля

Рабочий день длится с 8:00 до 16:15. Молодой врач часто задерживается на час-полтора.

— Мне нужно заполнить много бумаг, — объясняет. — Записать анамнез, историю болезни. Я веду три палаты по семь человек. Каждый день поступают новые больные.

Зарплата может увеличиться, если девушка сдаст на категорию. За каждую — вторую, первую, высшую — доплачивают около 20 рублей. Молодой специалист не считает эту сумму серьезной прибавкой. Ксения поставила цель: отработать и непременно уехать из райцентра. Говорит, устроиться участковым терапевтом в Гродно — не проблема, места есть.

— Но я всю жизнь мечтала преподавать в университете. Может быть, после отработки поступлю в магистратуру. Сделать это сейчас не могу: у нас нет заочной формы, — рассуждает девушка.

Признается, что много думала о переезде в Польшу. Там у нее подруга, которая обещала помочь на первых порах. Ксения знает польский язык, но есть нюанс:

— Правда, придется выучить медицинские термины. Но переезжать заграницу я боюсь: страшно начать все с нуля.