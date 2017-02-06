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Ольга Николайчик отстаивает свои права в ООН

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  • 6.02.2017, 11:38
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Ольга Николайчик
Фото: «Радыё Свабода»

Общественная активистка обратилась в Комитет ООН по правам человека с жалобой на белорусские власти.

Режиссер и общественная активистка Ольга Николайчик обратилась 5 февраля с жалобой в Комитет ООН по правам человека, перечисляя факты ее систематического преследования белорусской властью за участие в несанкционированных пикетах в Минске.

По информации gomelspring.org, активистка просит признать нарушение прав на выражение мнения и мирные собрания, гарантированные Международным пактом о гражданских и политических правах.

Только в прошлом году районные суды Минска привлекали активистку к крупным денежным штрафам за участие в несанкционированных пикетах на сумму свыше 5-ти тысяч рублей. За невыплаченные штрафы в начале текущего года власти поспешили наложить арест на ее недвижимость и земельный участок в Минске.

Ольга Николайчик обжаловала все штрафы в Минском городском суде, однако вышестоящий суд поддержал выводы районных судей, тем самым установил ограничения ее права на выражение мнения с использованием мирных собраний.

Глава гомельского центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко, который помог активистке подготовить индивидуальную жалобу в КПЧ ООН отмечает, именно на судьях каждый раз лежит обязанность доказать, для достижения каких целей они ограничивают те или иные права граждан. В кейсах Николайчик эти требования не выполнены.

Практика и юриспруденция Комитета ООН по правам человека в таких случаях всегда констатирует нарушения прав граждан.


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