Россия повторно отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко 5 6.02.2017, 11:56

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Фото: REUTERS, Sergey Pivovarov

Россия считает их «своими гражданами», хотя оба не просили менять их украинские паспорта.

Россия во второй раз отказалась экстрадировать в Украину осужденных в РФ режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, задержанных в Крыму в 2014 году, сообщает DW.

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами", - написал в понедельник, 6 февраля, замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Украины Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

Первый отказ от российского Минюста был получен украинской стороной в октябре 2016 года. МИД Украины выразил в этой связи "решительный протест". Москва не признает украинское гражданство политзаключенных, хотя ни Сенцов, ни Кольченко никогда не обращались к властям РФ с целью получения российских паспортов, подчеркнули в ведомстве. Принудительное распространение гражданства России на украинцев, проживающих в аннексированном Крыму, в украинском МИД считают грубым нарушением.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Москву освободить Сенцова и дать ему возможность вернуться в Украину.

В августе 2015 года украинский кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам в колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. Подсудимый отрицал свою вину. Александр Кольченко, проходивший обвиняемым по тому же делу, получил 10 лет колонии строгого режима.