Деревню в Кобринском районе освободили от нашествия волков 5 6.02.2017, 12:19

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Средний вес каждого хищника составил 45 килограмм.

Охотники отстрелили стаю волков, которая не давала покоя жителям деревни Повитье. С декабря прошлого года бродячие хищники подходили вплотную к населенному пункту, а ночью забирались на участки и загрызали домашних собак.

Охота на волков продолжалась больше месяца, сообщил tut.by руководитель охотхозяйства «Сафари на Полесье» Антон Рудь.

Охотники, арендаторы охотугодий и представители местной власти регулярно выходили в рейды. В результате с середины декабря по конец января специалистам удалось отстрелить восемь хищников. Предположительно, стая, которая захаживала в Повитье, насчитывала десять особей. Из них лишь один остался в живых, второй — серьезно ранен.

«Это украинские волки. Они оттуда приходят и туда же убегают. Часть волков добыта на привадах (туши павших животных, которые используются для приманки — ред.), а часть — флажками. Мы делали облавы, они прорывались и уходили в Украину. Сейчас в деревне все спокойно. Все волки примерно одного размера и окраса. Средний вес — около 45 кг», — отметил Антон Рудь.

Напомним, о стае волков, которые повадились нападать на домашних животных, журналистам рассказали жители деревни Повитье, Кобринского района. Чаще всего хищников замечали рано утром и поздним вечером. На людей стая не нападала. Жертвами волков становились преимущественно собаки. За несколько недель такого соседства хищники загрызли 15 псов.